Атака ВСУ на Крым: Минобороны РФ заявило об уничтожении БПЛА

В ночь на 16 августа были зафиксированы атака БПЛА в небе над Севастополем, а также, по предварительным данным, в районе Керчи.

В аннексированном Россией украинском городе Севастополе силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев.

"По предварительной информации, военные над акваторией уничтожили 3 БПЛА", - написал он в Telegram. По версии Развозжаева, гражданские объекты в городе не пострадали.

Между тем спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук утверждает, что в ходе ночной атаки, в предварительном порядке, поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском на западе Крыма.

Минобороны РФ: Уничтожены пять БПЛА и два безэкипажных катера

В свою очередь, по версии Минобороны РФ, "перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря". "Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова", - уверяют в оборонном ведомстве РФ.

Как писал Telegram-канал ASTRA, движение по Крымскому мосту "после массированной атаки" на аннексированный регион было временно перекрыто и возобновлено лишь утром.

Жители Керчи рассказали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения по ряду улиц, сообщил канал ASTRA. По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в окрестностях Керчи зафиксированы пожары, есть повреждения неподалеку от горы Митридат.

Оперативно проверить утверждения сторон на момент публикации не представлялось возможным. В воздушных силах ВС Украины атаку пока не прокомментировали.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины проводят масштабное наступление в Курской области РФ с 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. Врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что из области были эвакуированы или выехали более 120 тыс. человек.