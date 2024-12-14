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Турция просит США отменить для нее санкции по Газпромбанку

Александра Иванова
14 декабря 2024 г.

На переговорах с Энтони Блинкеном в Анкаре Турция попросила сделать для нее исключение в санкциях США по Газпромбанку, пишет газета Hürriyet.

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Логотип Газпромбанка на одном из филиалов в Санкт-Петербурге
Логотип ГазпромбанкаФото: picture alliance / Russian Look

Поскольку санкции США в отношении российского "Газпромбанка" "затрагивают Турцию", Анкара просит Вашингтон отменить их действие для турецкой стороны. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet в субботу, 14 декабря, отмечая, что этот вопрос был поднят 13 декабря на переговорах в Анкаре с американской делегацией, возглавляемой госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Администрация США ввела санкции против Газпромбанка, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему, - напоминается в публикации. - Помимо Газпромбанка, в санкционный список попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников, связанных с финансовой сферой. Министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар заявил, что это решение затронет и Турцию и что она хочет получить освобождение от санкций".

Отмечается, что Турция направила по адресу Вашингтона "необходимые заявки". Со своей стороны "американцы сообщили, что им известно об этих заявках, что они в курсе вопроса и что они изучают этот вопрос".

В конце ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал решение США ввести санкции против Газпромбанка и шести его зарубежных дочерних компаний. Турция импортирует 40% своего газа через "Газпром", но "США это не волнует", возмутился он тогда.

Сообщение о недовольстве ЕС санкциями США против Газпромбанка

Судя по всему, санкциями США в отношении Газпромбанка недовольны и в Евросоюзе. Так, 6 декабря агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что ЕС оказывает давление на заокеанских партнеров, прося найти способы смягчить эти ограничения. Газпромбанк играет ключевую роль в расчетах за поставки российского газа в страны ЕС.

По данным собеседников Bloomberg, Брюссель и Вашингтон начали обсуждать "тип и масштаб" смягчения штрафных мер после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции против Газпромбанка создадут риск для бесперебойных поставок газа в регион.

В ходе переговоров обсуждается, в частности, законно ли переводить платежи за российский газ дочерней компании Газпромбанка в Люксембурге, или же стоит использовать другие каналы, отмечало агентство.

По данным Bloomberg, обсуждения длятся по меньшей мере с тех пор, как президент РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому платить за российский газ можно было только через Газпромбанк. И хотя новый указ Путина "успокоил европейский газовый рынок", он оставил финансовые учреждения ЕС в "неуверенности относительно юридических рисков", констатировали журналисты. 

Санкции против Газпромбанка

Газпромбанк затронули ограничения из пакета санкций США от 21 ноября. Этот фининститут уже внесен в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.  Карты платежной системы UnionPay Газпромбанка с 23 ноября не принимаются в Турции государственными и частными банками.

 

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