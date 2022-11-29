Первые "Ласточки". В РФ сокращают маршруты поездов Siemens

"Ласточки" не будут ходить между Пермью и Екатеринбургом, отменен план запустить поезда Siemens между Барнаулом и Новосибирском. DW о том, как уход немецкого концерна из РФ и санкции ЕС бьют по РЖД.

Поезда "Ласточки" с 12 декабря не будут больше ходить между Пермью и Екатеринбургом. Объявившая об этом Федеральная пассажирская компания, дочка РЖД, сослалась на низкую рентабельность маршрута. Также власти РФ отказались от давнего плана запустить "Ласточки" по маршруту Барнаул - Новосибирск, написало 18 ноября издание "Амител" со ссылкой на заместителя министра транспорта Алтайского края. Причина отказа - в санкциях Евросоюза против РФ и уходе немецкого концерна Siemens из России, считает издание. Ранее, в сентябре, некоторые маршруты "Ласточек" были отменены по направлению Псков - Санкт-Петербург.

Siemens на фоне масштабной военной агрессии РФ против Украины объявил сначала в марте 2022 года о приостановке работы, а 12 мая - и об уходе с российского рынка. При этом немецкий концерн отказался также от обязательств по техническому обслуживанию поездов компании "Сапсан" и "Ласточек" ввиду санкций Европейского Союза, которые в 2015 году были заключены на 40 лет вперед.

"Сапсаны" уже стали ходить реже

Уже летом 2022 года РЖД начала ограничивать движение "Сапсанов" и других поездов западного образца. С 1 июня между Москвой и Нижним Новгородом вместо "Сапсана" стали курсировать поезда "Ласточка". "Ласточками" же заменили на том же маршруте поезда "Стриж" испанской компании Talgo. Как и Siemens, Talgo покинула РФ в 2022 году. Руководство РЖД готовится к тому, что проблемы с "Сапсанами" будут только нарастать. "Если будут возникать какие-то нюансы, значит, соответственно, будем запчасти дорабатывать, искать варианты, как это будет работать", - признавал публично глава РЖД Олег Белозеров.

Первые "Сапсаны" появились в России в 2009 году Фото: AP

Согласно публично доступному регламенту, поезда типа "Сапсан" (концерн Siemens называет их Velaro) должны проходить регулярное обслуживание, каждые 8000 километров. Самый сложный и самый затратный ремонт поезда типа Velaro должны проходить на самих заводах Siemens в Германии, не позже, чем после двух с половиной миллионов километров, то есть примерно через четыре года эксплуатации. Иными словами, "Сапсаны" едва ли смогут ходить по российским железным дорогам после 2026 года. Последние 4 поезда из заказанных 13 "Сапсанов" Siemens поставил в Россию в прошлом году.

"Сапсанов" в России не будет, а "Ласточки" пока можно собрать

В отличие от высокоскоростных "Сапсанов", ситуация с "Ласточками", похоже, не такая драматичная. В ближайшее время российские железные дороги, вероятно, могут не испытывать дефицит именно этого типа поездов (по классификации производителя Siemens - Desiro). Их производство было локализовано еще в 2014 году на предприятии "Уральские локомотивы" (на главной странице компании до сих пор стоит ссылка на Siemens). Согласно инвестиционным планам РЖД, на которые ссылалась ранее газета "Ведомости", государственный монополист рассчитывает потратить в ближайшие три года порядка 67,5 миллиардов рублей на закупки "Ласточек", произведенных в России. DW не располагает комментарием холдинга "Синара" (в него входят "Уральские локомотивы") на этот счет.

Бывший глава Siemens Джо Кэзер и Владимир Путин Фото: Mikhail Metzel/Tass/dpa/picture alliance

Сборка "Ласточек" в ближайшие пару лет возможна, потому что несмотря на уход Siemens из РФ многие детали до сих пор в наличии в РФ. "Складские запасы, которые оставались, они полностью остались у нас. На сегодняшний день мы полностью эксплуатируем поезда "Сапсан" и "Ласточка" в том же технологическом формате, как обслуживали при совместном предприятии с Siemens", - цитирует "Интерфакс" выступление в середине октября главного инженера РЖД Анатолия Храмцова в Совете Федерации. Храмцов признал, что производство поездов, по его выражению, "импортозависимая история", но пообещал, что в следующем году РЖД и "Уральские локомотивы" выпустят опытный образец именно российского электропоезда в качестве замены. А к 2026 году РЖД рассчитывает получать и российские аналоги "Ласточек" и первые образцы российского высокоскоростного поезда на замену "Сапсанам". Комментарием РЖД на этот счет к моменту публикации DW не располагает.

Но санкции ЕС бьют по РЖД уже сегодня. Госкомпания сначала в июле, а затем недавно в ноябре повторно обратилась в Совет Европейского Союза с просьбой отменить введенные против нее санкции. "Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали причиной прекращения выполнения договорных обязательств компаниями Siemens и Talgo по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж". Тем самым была создана угроза безопасности перевозок", - говорится в заявлении РЖД. В качестве причины, по которой санкции должны быть отменены, РЖД указывает на то, что санкции ЕС направлены "на ограничение возможностей компании выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ". В Совете ЕС на запрос DW к моменту публикации не ответили.

У Siemens все прекрасно. А "Сапсаны" могут оказаться… в Украине.

Между тем сам концерн Siemens легко пережил уход из России, в которой работал без перерыва с 1851 года. "Подавляющее большинство сотрудников покинуло дочернее отделение (концерна), деловые отношения завершены", - говорится в ответе Siemens на запрос DW. Компании пришлось списать порядка 600 миллионов евро убытка в РФ, но уход с российского рынка не помешал рекордным заработкам концерна в минувшем 2022 году.

"Сапсаны" в Москве Фото: Johannes Glöckner/picture alliance

Siemens объявил также о рекордном пакете заказов на 102 миллиарда евро, включая крупную сделку по поставке поездов типа Velaro в Египет.

Официально Siemens не комментирует больше ситуацию в России "в связи с прекращением бизнеса", но неофициально инженеры концерна высказали уверенность в том, что для продолжения эксплуатации поездов особенно типа "Сапсан" в России местным железнодорожникам не обойтись без "каннибализации", то есть, разбора имеющихся составов на запчасти для продолжения работы, а также сокращении маршрутов.

Что же будет с теми девятью оставшимися "Сапсанами", которые Siemens должен был отправить на российский рынок в рамках заказа на 1,1 миллиарда евро? "Пять поездов мы доделаем до конца и поставим на склад, производство еще четырех мы прекратили", - объяснил ранее газете FAZ представитель концерна. В немецком концерне не исключили, что эти поезда в будущем отправятся в Украину, где та же ширина колеи, что и в РФ, - в качестве одного из элементов послевоенного "восстановления страны".

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