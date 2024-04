США ввели санкции против минского завода и компаний из КНР

Государственный департамент США в пятницу, 19 апреля объявил о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и против трех китайских компаний - Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd. В Вашингтоне утверждают, что все они поставляли применяемые в ракетах компоненты для программ Пакистана по созданию баллистических ракет, в том числе ракет большой дальности.

В частности, белорусский завод поставлял специальные шасси для запуска ракет Национальному комплексу развития Пакистана - организации, которая занимается созданием ракет, подпадающих под I категорию Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), объяснили в Госдепе США. Речь идет о ракетах с дальностью полета от 300 км и весом боевой части от 500 кг.

Санкции предусматривают заморозку активов на территории США

Таким образом, компании из Беларуси и КНР участвовали "в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия массового поражения или создают риск существенного содействия распространению такого оружия", заявили в Вашингтоне. "Соединенные Штаты привержены укреплению глобального режима нераспространения путем принятия мер по разрушению сетей закупок, поддерживающих деятельность по распространению оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении Госдепа.

Введенные санкции предусматривают, в частности, заморозку всех активов этих компаний на территории США, запрет на любые связанные с ними операции, а также запрет на финансирование подсанкционных компаний и предоставление им товаров и услуг - как и получение товаров и услуг от них.