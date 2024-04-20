  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаБеларусь

США ввели санкции против минского завода и компаний из КНР

Олег Соколенко
20 апреля 2024 г.

Госдеп США объявил о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и трех китайских компаний. В Вашингтоне утверждают, что они поставляли продукцию для программы по созданию баллистических ракет в Пакистане.

https://p.dw.com/p/4f01t
Пакистанская ракета дальнего радиуса действия Shaheen II, способная нести ядерный заряд, на военном параде в Исламабаде
Пакистанская ракета дальнего радиуса действия Shaheen II, способная нести ядерный заряд, на военном параде в ИсламабадеФото: FAROOQ NAEEM/AFP/Getty Images

Государственный департамент США в пятницу, 19 апреля объявил о введении санкцийпротив Минского завода колесных тягачей и против трех китайских компаний - Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd. В Вашингтоне утверждают, что все они поставляли применяемые в ракетах компоненты для программ Пакистана по созданию баллистических ракет, в том числе ракет большой дальности.

В частности, белорусский завод поставлял специальные шасси для запуска ракет Национальному комплексу развития Пакистана - организации, которая занимается созданием ракет, подпадающих под I категорию Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), объяснили в Госдепе США. Речь идет о ракетах с дальностью полета от 300 км и весом боевой части от 500 кг.

Санкции предусматривают заморозку активов на территории США

Таким образом, компании из Беларуси и КНР участвовали "в деятельности или сделках, которые существенно способствовали распространению оружия массового поражения или создают риск существенного содействия распространению такого оружия", заявили в Вашингтоне. "Соединенные Штаты привержены укреплению глобального режима нераспространения путем принятия мер по разрушению сетей закупок, поддерживающих деятельность по распространению оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении Госдепа.

Введенные санкции предусматривают, в частности, заморозку всех активов этих компаний на территории США, запрет на любые связанные с ними операции, а также запрет на финансирование подсанкционных компаний и предоставление им товаров и услуг - как и получение товаров и услуг от них.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

США и страны Запада критикуют Китай и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину и поддержать вводимые против России санкции. КНР выступает за скорейшее прекращение войны и мирное урегулирование, однако отказывается от резкой критики Кремля. О линии официального Пекина в программе Conflict Zone рассказал эксперт Центра Китая и глобализации Энди Мок.
Конфликты9 мая 2022 г.26:01 мин.
За поддержку российской военной агрессии в Украине США и ЕС наложили на Минск беспрецендентные санкции

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Cтраны Запада считают Беларусь страной-агрессором из-за содействия России, ведущей войну в Украине. Поэтому против Минска был принят ряд беспрецедентных ограничительных мер. Об основных из них - в фотогалерее DW.
Конфликты7 апреля 2022 г.11 фото

United States Imposes Sanctions on Suppliers Contributing to Ballistic Missile Proliferation

United States Imposes Sanctions on Suppliers Contributing to Ballistic Missile Proliferation
www.state.gov
Показать еще