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США ввели новые санкции против пособников войны РФ в Украине

Сергей Ромашенко
1 мая 2024 г.

Штрафные меры введены против почти 300 физических лиц и компаний из РФ, Китая и других стран. В Минфине США уверены, что эти меры вместе с пакетом военной помощи Киеву обеспечат Украине преимущество на поле боя.

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Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России
Министерство финансов США объявило о новых санкциях против РоссииФото: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher

США ввели новый пакет санкций против пособников российской агрессивной войны против Украины. Штрафные меры вводятся в отношении почти 300 физических лиц и компаний из России, Китая и других стран, которые подозреваются в оказании помощи Москве в получении оружия и военной техники для войны против Украины, сообщило министерство финансов США в среду, 1 мая.

В сообщении говорится, что санкции направлены не только против российских фирм, но и против почти 60 компаний из других стран, в том числе против 16 предприятий из Китая и китайского административного округа Гонконг, которые "помогают России в получении ключевых компонентов для производства вооружений или для реализации военных программ". Как следует из документа, большинство этих компаний помогали России получать запрещенные компоненты или материалы для производства вооружений.

Под санкции попали и компании из пяти других стран - ОАЭ, Турции, Азербайджана, а также из Бельгии и Словакии, которые являются членами ЕС. Кроме того, в санкционном списке значатся более 200 российских фирм, в том числе около ста, занятых в сфере обороны, транспорта или высоких технологий. Штрафные меры, в реализации которых участвует и Госдепартамент США, включают визовые запреты, замораживание финансовых активов и запреты на ведение бизнеса с подсанкционными компаниями.

В Минфине уверены в эффективности нового пакета санкций

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что новые санкции еще более подорвут и ослабят военные усилия России благодаря мерам, "направленным против военно-промышленной базы и сетей, позволяющих обходить штрафные меры".

Новый санкционный пакет принят через неделю после того, как президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 60 млрд долларов. "Сообща, наша поддержка Украины и наше неустанное таргетирование российского военного потенциала дают Украине критически важную преимущество на поле боя", - подчеркнула Йеллен.

 

 

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