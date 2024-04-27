Западные санкции против России и Ирана: каков их эффект?

Санкциям Запада против Ирана скоро 40 лет. И еще никогда столь масштабные ограничения не вводили так быстро, как в отношении России. Их действие ограничено, но альтернативы им нет, говорят эксперты.

Иран знает об этом, Китай знает, и власти США, очевидно, тоже: несмотря на существующие американские санкции против нефтяной промышленности Ирана, из Исламской Республики в Поднебесную сейчас поставляется рекордное количество нефти.

"Если верить китайскому правительству, страна вообще не импортирует иранскую нефть. Ни одного барреля. Вместо этого КНР закупает много малайзийской. Настолько много, что, по официальным данным китайской таможни, Пекин ввозит более чем в два раза больше нефти из Малайзии, чем та фактически производит", - иронизирует специалист по сырьевым товарам Хавьер Блас, описывая на новостном портале Bloomberg схему импорта Китаем черного золота из Ирана.

По словам Бласа, несложный трюк превращает иранскую сырую нефть в малайзийскую. Нефтетрейдеры называют его "самым простым и дешевым способом обойти санкции США". Таким образом в прошлом году Малайзия стала четвертым по размеру экспортером нефти в Китай, уступив только Саудовской Аравии, России и Ираку.

Дубай - крупный финансовый центр Фото: picture-alliance/J. Schwenkenbecher

Кроме того, Иран уже в течение многих лет использует Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве ключевого пункта для обхода западных санкций. Товары, включенные в длинные санкционные списки, составленные США и Евросоюзом, часто поступают в Исламскую Республику через Дубай. Иранская нефть также вывозится и отправляется покупателям через ОАЭ.

Независимо от того, идет ли речь о запасных частях для автомобилей или для самолетов, Тегеран уже давно изменил свои цепочки закупок таким образом, что все, на что есть спрос внутри страны, может быть приобретено через торговые и финансовые центры, такие как Дубай. Это, конечно, дороже, чем импорт напрямую. Но западные рестрикции, особенно введенные США, Тегеран таким способом успешно обходит уже на протяжении многих лет.

Центральная Азия - перевалочный центр

У России тоже есть подобные перевалочные центры, через которые идут подсанкционные товары. Для Москвы также не существует вещей и продуктов, которые нельзя было бы приобрести через третьи страны. Например, запчасти для немецких автомобилей класса люкс или электронные компоненты, необходимые для управления системами вооружения. Ключевую роль здесь играют бывшие советские республики Центральной Азии. Преимущество РФ в данном случае состоит в том, что она вместе с такими странами, как Казахстан и Кыргызстан, входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках которого не существует преград для трансграничной торговли.

Россия тесно экономически связана с Центральной Азией. Филиал попавшего под западные санкции российского Альфа-Банка в Алматы Фото: Anatoly Weisskopf/DW

Это означает, что подсанкционные товары из стран Запада, которые Москва не может непосредственно закупить напрямую, могут практически беспрепятственно через упомянутые государства поступать в Россию, поскольку в рамках ЕАЭС существует свобода движения товаров. В итоге, например, в прошлом году продажи немецких автомобилей и автозапчастей в Армению, она также входит в ЕАЭС, выросли почти на 1000%.

С тех пор, как 22 февраля 2024 года ЕС ввел уже 13-й пакет санкций против России, она стала страной, на которую наложено самое большое в мире количество ограничений. Это подтверждают данные Castellum.AI, американской платформы, занимающейся оценкой соблюдения санкционных режимов. РФ продолжает вести войну против Украины, при этом российская экономика не рухнула.

Более того российское правительство в этом году обещает рост экономики до 2,8 процентов. А Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП до 3,2 процента. Высокие госрасходы и крупные инвестиции в связи с войной против Украины, а также - несмотря на санкции - высокие доходы от экспорта нефти будут стимулировать российскую экономику, считают в МВФ. И это звучит отрезвляюще для сторонников западных санкций в отношении России.

Никогда ранее не вводилось такое количество санкций

До вторжения России в Украину Иран был государством, против которого было введено наибольшее в мире количество разного рода ограничений. Теперь в отношении РФ действует более 5000 различных точечных санкций, введенных США и ЕС - больше, чем против Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых.

Все эти ограничительыге меры направлены против российских политиков (включая президента Владимира Путина), чиновников, олигархов, крупных компаний, финансовых институтов и военно-промышленного комплекса, пишет Castellum.AI. Они дополняются далеко идущими санкциями в финансовом секторе, которые ограничивают доступ банков из РФ к международным финансовым рынкам - например, путем исключения их из международной платежной системы SWIFT. Кроме того, Центробанк РФ лишился доступа к золотовалютным резервам страны, которые заморожены в странах G7.

Однако загвоздка тут в том, что только санкции, введенные Советом Безопасности ООН, являются, в соответствии с международным правом, обязательными для исполнения всеми странами. И на данный момент существует целый ряд крупных государств, таких как Индия, Бразилия и Китай, которые не придерживают западных санкций против России.

Едва ли санкциям есть альтернатива

Так зачем же продолжать вводить все новые и новые ограничения, если их публично заявленная цель - изменить поведение тех государств, на которые они налагаются, - не может быть достигнута? "Мы живем в эпоху санкций. Если бы они не вводились, это было бы почти как негласная поддержка (тех, против кого они введены. - Ред.). Или как если бы вообще не было ответа на эту атаку, нарушающую международное право", - поясняет в интервью DW Кристиан фон Зост (Christian von Soest), эксперт по санкциям из Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA).

Кристиан фон Зост Фото: GIGA/Boris Rostami

По словам фон Зоста, автора вышедшей год назад книги "Санкции: мощное оружие или беспомощный маневр?", ограничения, введеные Западом, действительно не привели к изменению поведения России и Ирана. Однако США и ЕС находятся в процессе ужесточения своих рестриктивных мер. Согласно сообщению The Wall Street Journal, Вашингтон готовит ограничения против ряда китайских банков, направленные на их исключение из мировой финансовой системы. По данным издания, американские власти хотят таким образом предотвратить финансовую помощь Пекина российскому оборонному сектору.

Евросоюз также проводит изменения в своих структурах, чтобы лучше обеспечивать соблюдение введенных им санкций. С января 2023 года ответственным за это в ЕС является высокопоставленный дипломат Дэвид О'Салливан. "В его задачу, например, также входит посещение постсоветских государств, расположенных по соседству с Россией, и убеждение их властей в необходимости более строгого соблюдения санкций", - объясняет Кристиан фон Зост.

"В настоящее время существует также так называемая оговорка No Russia Clause ("не в Россию"), которая призвана заставить экспортеров доказывать, что поставляемые им товары, машины, транспортные средства, автозапчасти, не направляются далее в РФ. Подобная оговорка о конечном использовании знакома нам по закону о контроле над поставками оружия", - добавляет немецкий эксперт.

Давление усиливается и на Объединенные Арабские Эмираты. "ОАЭ стали центром для обхода иранских и российских санкций", - заявляют в американском аналитическом центре Atlantic Council. Именно поэтому Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), межправительственная организация, созданная в 1989 году "большой семеркой" и занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, внесла ОАЭ в свой так называемый "серый список". В нем перечислены те страны, где, по мнению FATF, существуют повышенные риски отмывания денег и финансирования терроризма.

"Общей проблемой было признано то, что и у России, и у Ирана есть способы обойти санкции. Теперь надо посмотреть, что приносят различные меры (в этой области. - Ред.)", - резюмировал Кристиан фон Зост.