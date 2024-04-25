Что говорили в бундестаге об аграрном импорте из РФ и РБ

"Санкции против России и Беларуси в аграрной сфере". Проект резолюции с таким названием внесли на обсуждение бундестага 25 апреля представители фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС. "Жесткие санкции в сельскохозяйственной сфере против России и Беларуси крайне необходимы, чтобы в военную кассу Путина перестали поступать миллиарды евро", - говорится в документе.

Что в проекте резолюции консерваторов

Консерваторы требуют от немецкого правительства выступить в ЕС за введение "всеобъемлющего европейского запрета на импорт" всех аграрных товаров, удобрений и продуктов питания из обеих стран. Если же не удастся договориться на уровне ЕС, считают в ХДС/ХСС, то необходимо еще до начала лета принять, чтобы ввести такое эмбарго хотя бы на национальном уровне.

Пленарный зал бундестага Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

А еще - постараться убедить такие страны как США, Канада и Великобритания присоединиться к аграрным санкциям против РФ и РБ. В пример консерваторы приводят Латвию, которая такое эмбарго уже ввела в одностороннем порядке еще 23 февраля 2024 года. Латвия занимала в ЕС второе место после Италии по импорту российской сельхозпродукции.

Что будет с ценами в случае эмбарго

Почему консерваторы не требовали таких санкций раньше? Потому, ответил на собственный вопрос Альберт Штегеман (Albert Stegemann) из фракции ХДС/ХСС, что после начала полномасштабной войны России против Украины мировые цены на аграрную продукцию резко подскочили. Запрет на импорт российского зерна привел бы к их дальнейшему росту с катастрофическими последствиями для бедных стран третьего мира.

Альберт Штегеман Фото: Tobias Koch

Теперь же, продолжал Штегеман, ситуация разрядилась и мировые цены, в частности, на зерно вернулись к довоенному уровню. Его коллега по фракции Макс Штраубингер (Max Straubinger) уверен даже, что запрет на импорт российского зерна в страны ЕС еще больше их снизит, поскольку, лишившись европейского рынка, Россия будет вынуждена увеличить поставки в другие регионы. А чем больше предложения, тем ниже цены, констатировал Штраубингер.

Но главная цель консерваторов - сократить валютные поступления, которые Россия использует для продолжения войны в Украине. В 2022 году, по словам депутата, Россия продала в страны ЕС 400 млн тонн зерновых, а в 2023-м в два с лишним раза больше - 881 млн тонн.

Сепаратные действия вредят единству в ЕС

С этой целью согласны и представители правящих партий. Да, надо перекрыть Путину каналы получения денег в его военную кассу, говорил, например, социал-демократ Александер Барц (Alexander Bartz), но надо учитывать и интересы немецких фермеров, для которых запрет на импорт российских удобрений имел бы крайне негативные последствия.

К тому же, считает он, Германии не следует действовать в одиночку: "Сепаратные действия не дают результатов, сепаратные действия только вносят раскол в ЕС. Санкции против России и Беларуси - важный элемент в отношениях с Путиным, но необходим согласованный санкционный режим, скоординированный и утвержденный на уровне ЕС".

Вице-канцлер о логике санкций

Аналогичные аргументы приводил и вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), отвечая накануне на вопрос корреспондента DW об отношении правительства к инициативе оппозиционных консерваторов.

Роберт Хабек Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Лишение России выручки от продажи аграрной продукции он считает в принципе правильным, но, продолжает он, "логика санкций предполагает достижение единства на международном уровне, при этом, вероятно, есть еще страны, которые должны понять, могут ли они позволить себе такую независимость (от аграрного импорта из РФ и РБ - Ред.)".

Ситуация на мировом аграрном рынке, в том числе с удобрениями, и по его оценке стала совсем другой, чем два года назад, но без согласования с партнерами по ЕС вводить эмбарго нельзя: "В данном случая я бы предпочел действовать иначе - сначала достичь согласия на этот счет с другими странами. В этом состоит разница между правительством и оппозицией: одни пишут проекты резолюций, другие занимаются изменением реального положения дел".