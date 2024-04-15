Расследование: Военные верфи РФ получают детали из ЕС

Находящиеся под международными санкциями российские военные верфи получают детали с помощью ряда европейских компаний, в частности, из Хорватии и Италии, говорится в расследовании Русской службы ВВС.

Российские военные верфи, находящиеся под международными санкциями, получают детали с помощью некоторых фирм из европейских стран, говорится в расследовании Русской службы ВВС , опубликованном в понедельник, 15 апреля. Эти верфи строят в том числе корабли для российского флота, некоторые из которых РФ использует в войне против Украины, утверждают журналисты.

В частности, отдельно выделяют хорватскую компанию Adria Winch и итальянскую Melcal S.P.A как "давних партнеров российских судостроителей" и "двух основных европейских поставщиков" российского Военно-морского флота (ВМФ).

Бизнес с военпромом РФ не прекращается

Судя по данным из открытых источников, пишет редакция, президент и акционер Adria Winch Миливой Перузович регулярно ездил в различные регионы России с 2015 года, а в июле 2022 года намеревался встречаться с гендиректором Окской судоверфи, чтобы обсудить детали строительства двух гражданских судов. За 2022 год сумма поставок в РФ превысила 700 тысяч евро, что составляет более 20 процентов от общего числа операций Adria Winch, пишет ВВС, отмечая, что в своем отчете фирма даже не скрывает, что санкции ЕС "оказывают прямое влияние" на ее деятельность.

О фирме Melcal в расследовании говорится, что после начала войны в Украине ее оборудование отправляется в РФ не напрямую, а в обход через Турцию, Гонконг или Китай. По подсчетам журналистов, с октября 2022-го по июль 2023 года российские компании потратили около 240 тысяч евро на произведенное в ЕС оборудование этой компании. В частности, речь идет как о запчастях для конкретных военных судов - атомоходов "Федор Ушаков" и "Евгений Примаков", так и о поставках без уточнения целей.

Отмечается, что ни Adria Winch, ни Melcal S.P.A на запросы журналистов ответов не дали. Кроме того, упоминаются еще несколько компаний, в частности зарегистрированная в Латвии Marine Systems, также имеющая прямые связи с бизнесом в РФ во время войны. В ВВС уточняют, что эта компания, как и целый ряд других, в том числе немецкая Deutz и французская Schneider Electric, также проигнорировали запросы журналистов.

В ЕС утвердили уголовную ответственность за обход санкций

12 апреля Совет Евросоюза окончательно одобрил криминализацию уклонения от санкций, утвердив директиву о минимальных правилах наказания за нарушение и обход введенных ограничений.

Это означает, что во всех странах ЕС будут считаться уголовными преступлениями такие действия, как помощь в обходе запрета на въезд, торговля находящимися под санкциями товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Кроме того, уголовно наказуемыми станут поощрение, пособничество и склонение к нарушению санкций.

Как подчеркивается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС, страны Евросоюза должны обеспечить, чтобы мера наказаний была соразмерна совершенным преступлениям. В основном такие нарушения будут караться штрафами, однако умышленное нарушение санкций должно караться максимальным наказанием в виде лишения свободы, говорится в документе.

К ответственности смогут привлекать и компании

В соответствии с директивой, к ответственности смогут привлекать не только физических лиц, но и компании, если преступление было совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях нарушителей смогут лишать права на ведение предпринимательской деятельности и отзывать у них лицензии на ведение бизнеса в ЕС.

Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале Евросоюза. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений этой директивы в свое национальное законодательство.