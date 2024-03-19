Адмирал Моисеев назначен врио главкома ВМФ России

Александр Моисеев, с 2019 года командовавший Северным флотом, назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ после отставки адмирала Николая Евменова.

После отставки с поста главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова временным исполняющим обязанности назначен адмирал Александр Моисеев. В новой должности он был официально представлен на Дне моряка-подводника в Кронштадте во вторник, 19 марта, сообщают российские государственные информагентства.

По данным ТАСС, ведущий мероприятия объявил Моисеева как врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Как отмечает агентство, с 2019 года адмирал командовал Северным флотом, а ранее являлся командующим Черноморским флотом и замначальника Генштаба РФ.

Об отставке Евменова стало известно в начале марта

10 марта российские издания "Фонтанка" и "Известия" со ссылкой на собственные информированные источники сообщили об отставке с поста главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и назначении его преемником Александра Моисеева. О причинах отставки не сообщалось. Минобороны РФ также не заявляло об изменениях в личном составе. Николай Евменов возглавлял войска ВМФ с мая 2019 года.

За последние месяцы Россия потеряла подряд несколько военных кораблей Черноморского флота из-за атак украинских морских беспилотников. По данным ВСУ, после потери патрульного корвета "Сергей Котов" 5 марта российские военные корабли перестали выходить на боевое дежурство в Черное море.

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