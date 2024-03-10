СМИ сообщили о смене главкома ВМФ России

Несколько российских СМИ сообщили об отставке главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова. По сведениям изданий, его сменит на этом посту командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, сообщили во воскресенье, 10 марта, российские издания "Фонтанка" и "Известия" со ссылкой на собственные информированные источники.

По сведениям этих СМИ, временно исполняющим обязанности главкома ВМФ назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Официально российское Минобороны не сообщало об изменениях в личном составе.

Сведения о смене Евменова на Моисеева агентству Ura.ru подтвердил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов. "Да, это достоверная информация. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат", - сказал он в разговоре с журналистом агентства, указав, что эту информацию ему сообщили из двадцати источников.

Николай Евменов возглавлял войска ВМФ с мая 2019 года.

За последние месяцы Россия потеряла подряд несколько военных кораблей Черноморского флота из-за атак украинских морских беспилотников. По данным ВСУ, после потери патрульного корвета "Сергей Котов" 5 марта российские военные корабли перестали выходить на боевое дежурство в Черное море.

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