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СМИ сообщили о смене главкома ВМФ России

Евгений Жуков
10 марта 2024 г.

Несколько российских СМИ сообщили об отставке главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова. По сведениям изданий, его сменит на этом посту командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

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Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов рядом с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу на морском параде в Санкт-Петербурге (фото из архива)
Николай Евменов (справа) рядом с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу на морском параде в Петербурге (фото из архива)Фото: Dmitri Lovetsky/AP/dpa/picture alliance

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, сообщили во воскресенье, 10 марта, российские издания "Фонтанка" и "Известия" со ссылкой на собственные информированные источники.

По сведениям этих СМИ, временно исполняющим обязанности главкома ВМФ назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Официально российское Минобороны не сообщало об изменениях в личном составе.

Сведения о смене Евменова на Моисеева агентству Ura.ru подтвердил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов. "Да, это достоверная информация. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат", - сказал он в разговоре с журналистом агентства, указав, что эту информацию ему сообщили из двадцати источников.

Николай Евменов возглавлял войска ВМФ с мая 2019 года.

За последние месяцы Россия потеряла подряд несколько военных кораблей Черноморского флота из-за атак украинских морских беспилотников. По данным ВСУ, после потери патрульного корвета "Сергей Котов" 5 марта российские военные корабли перестали выходить на боевое дежурство в Черное море.

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www.fontanka.ru

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Источники сообщили об отставке главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Евменова
iz.ru

Материал URA.ru

Адмирал подтвердил URA.RU смену главкома ВМФ
ura.news