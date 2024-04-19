  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Брюссель: Приоритет ЕС - помочь Украине победить

Ксения Польская Брюссель
19 апреля 2024 г.

ЕС называет Украину главным приоритетом и мобилизует усилия по передаче систем ПВО и боеприпасов для ВСУ. Новых обязательств стран по их предоставлению ожидают на Совете ЕС по обороне и иностранным делам.

https://p.dw.com/p/4eyW7
Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины в БрюсселеФото: Lukasz Kobus/European Commission

Основной приоритет Европейского Союза - помочь Украине победить, сказал высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе в пятницу, 19 апреля. Эта тема будет главной на повестке дня Совета ЕС по иностранным делам и обороне 22 апреля. "Несмотря на то, что внимание СМИ сейчас приковано к Ближнему Востоку, наш абсолютный приоритет - поддержать Украину, чтобы она победила в войне, - сказал он. - Потому что это экзистенциальная угроза для Евросоюза". Другой чиновник подтвердил, что среди стран ЕС нет споров о том, какая проблема острее, - война России против Украины или конфликт на Ближнем Востоке. "Мы можем решать их параллельно", - сказал он.

Главы МИД и Минобороны стран Евросоюза, а также их украинские коллеги, которые присоединятся к Совету ЕС по видеосвязи, обсудят обострившуюся обстановку в Украине. Верховный дипломат Жозеп Боррель уже обратился к министрам с письменным призывом незамедлительно выделить Киеву системы ПВО и боеприпасы, и теперь ожидает новых обязательств по их предоставлению от стран-членов ЕС, сообщил журналистам чиновник.

Он надеется на продуктивную дискуссию совета, где пойдет речь о Patriot и других системах ПВО, которые есть в наличии у нескольких государств Евросоюза и за его пределами, об артиллерийских установках и другом вооружении для срочной защиты гражданской инфраструктуры Украины и перелома ситуации на поле боя в пользу ВСУ.

Министры также продолжат работу над 14-м пакетом санкций в отношении РФ, одной из целей которого является пресечение возможностей обхода уже действующих ограничительных мер. Несмотря на то, что у Запада нет свидетельств передачи Тегераном ракет Москве, Совет ЕС по иностранным делам обсудит новые санкции против Ирана, чтобы не допустить возможности подобной сделки. "В этой области есть политическое согласие. Страны-члены считают, что мы должны предотвратить передачу Ираном ракет России", - сказал высокопоставленный чиновник.

Совет ЕС по иностранным делам и обороне 22 апреля по плану будет заседать не в Брюсселе, а в Люксембурге.

 

Xenia Polska
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Удары по Харькову и атаки на энергосистему Украины: критический момент для Киева? | Ток-шоу DW "В самую точку"

Удары по Харькову и атаки на энергосистему Украины: критический момент для Киева? | Ток-шоу DW "В самую точку"

Россия усилила ракетные удары по энергетической системе Украины и регулярно обстреливает второй по численности населения город страны Харьков. Армия РФ продвигается вдоль линии фронта, в то время как у Украины закончились ракеты для ПВО. Военные усилия Киева на пределе?
Политика19 апреля 2024 г.44:09 мин.
Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

В ЕС понимают, что поставки оружия Украине нужно ускорить и увеличить. Теперь это вопрос не месяцев, а дней или недель, заявил глава Евросовета. Страны обещают в том числе системы ПВО.
Конфликты18 апреля 2024 г.
Показать еще