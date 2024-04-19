Брюссель: Приоритет ЕС - помочь Украине победить

ЕС называет Украину главным приоритетом и мобилизует усилия по передаче систем ПВО и боеприпасов для ВСУ. Новых обязательств стран по их предоставлению ожидают на Совете ЕС по обороне и иностранным делам.

Основной приоритет Европейского Союза - помочь Украине победить, сказал высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе в пятницу, 19 апреля. Эта тема будет главной на повестке дня Совета ЕС по иностранным делам и обороне 22 апреля. "Несмотря на то, что внимание СМИ сейчас приковано к Ближнему Востоку, наш абсолютный приоритет - поддержать Украину, чтобы она победила в войне, - сказал он. - Потому что это экзистенциальная угроза для Евросоюза". Другой чиновник подтвердил, что среди стран ЕС нет споров о том, какая проблема острее, - война России против Украины или конфликт на Ближнем Востоке. "Мы можем решать их параллельно", - сказал он.

Главы МИД и Минобороны стран Евросоюза, а также их украинские коллеги, которые присоединятся к Совету ЕС по видеосвязи, обсудят обострившуюся обстановку в Украине. Верховный дипломат Жозеп Боррель уже обратился к министрам с письменным призывом незамедлительно выделить Киеву системы ПВО и боеприпасы, и теперь ожидает новых обязательств по их предоставлению от стран-членов ЕС, сообщил журналистам чиновник.

Он надеется на продуктивную дискуссию совета, где пойдет речь о Patriot и других системах ПВО, которые есть в наличии у нескольких государств Евросоюза и за его пределами, об артиллерийских установках и другом вооружении для срочной защиты гражданской инфраструктуры Украины и перелома ситуации на поле боя в пользу ВСУ.

Министры также продолжат работу над 14-м пакетом санкций в отношении РФ, одной из целей которого является пресечение возможностей обхода уже действующих ограничительных мер. Несмотря на то, что у Запада нет свидетельств передачи Тегераном ракет Москве, Совет ЕС по иностранным делам обсудит новые санкции против Ирана, чтобы не допустить возможности подобной сделки. "В этой области есть политическое согласие. Страны-члены считают, что мы должны предотвратить передачу Ираном ракет России", - сказал высокопоставленный чиновник.

Совет ЕС по иностранным делам и обороне 22 апреля по плану будет заседать не в Брюсселе, а в Люксембурге.