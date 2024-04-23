Сможет ли экономика Ирана выдержать полномасштабную войну?

Иран давно страдает от высокой инфляции, падения курса нацвалюты и западных санкций. Их расширение и возможный долгий военный конфликт способны создать огромные проблемы для страны.

В то время, как США и ЕС обдумывают возможность принятия новых санкций против Ирана, властям в Тегеране есть чем похвастаться - за последние шесть лет страна экспортировала больше нефти, чем когда-либо прежде в ее истории. И это несмотря на американские санкции, которые тогдашний президент Дональд Трамп ввел в ноябре 2018 года после выхода США из ранее заключенной сделки по иранской ядерной программе.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил в марте, что продажа нефти за рубеж в 2023 году принесла в казну страны более 35 млрд долларов. "Враги Ирана" хотели прекратить наш экспорт, "но сегодня мы можем экспортировать нефть куда захотим и с минимальными скидками", цитирует Financial Times слова Оуджи.

Вырученные от продажи "черного золота" средства имеют огромное значение для Тегерана с точки зрения обеспечения социальной стабильности в стране. Большая часть населения Ирана страдает от последствий западных санкций, которые привели к падению национальной валюты риала и значительному росту цен. Инфляция в последнее время составляет около 40%, и любое ухудшение геополитической обстановки оказывает дополнительное давление на курс риала, объясняет в интервью DW Джавад Салехи-Исфахани, профессор экономики Университета Virginia Tech в американском штате Вирджиния.

На одном из рынков Тегерана. Инфляция в последнее время составляет около 40% Фото: ATTA KENARE/AFP/Getty Images

На фоне нынешнего обострения ирано-израильского конфликта доллар вырос примерно на 15% процентов по отношению к риалу. По подсчетам Салехи-Исфахани, за последние месяцы риал потерял четверть своей стоимости: "Эта девальвация очень быстро приводит к повышению цен, поскольку Иран импортирует массу товаров". Кроме того, добавляет профессор, многое из производимого в самой стране имеет импортную составляющую: "Поэтому я думаю, что Иран сейчас должен готовиться к более высокой инфляции".

Уровень жизни в Иране - как в 2005 году

Поскольку Иран сам не может полностью обеспечить себя продовольствием, падение курса нацвалюты и высокая инфляция приводят к еще большему росту и без того высоких цен на продовольственные товары. "Это окажет сильное влияние на благосостояние бедных слоев населения, поскольку на продукты питания приходится около половины их расходов", - предупреждает Салехи-Исфахани, эксперт по экономике Ближнего Востока.

Уровень жизни в Иране сейчас - как в 2005 году Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

По его оценке, положение иранского среднего класса также заметно ухудшилось за последние два десятилетия: "Из-за санкций уровень жизни вернулся к тому, что было 20 лет назад". С другой стороны, экономические показатели, тот же рост ВВП, находятся "примерно на том же уровне или, возможно, на несколько процентных пунктов выше". Тем не менее, считает эксперт, эти показатели также будут очень чувствительно реагировать на дальнейшее снижение курса риала.

По подсчетам немецкой компании Statista, специализирующейся на рыночных и потребительских данных, доля сельского хозяйства в иранском ВВП в 2022 году составила примерно 12,5%, промышленности - около 40%, а сектора услуг - около 47%.

Экономическая ситуация в Иране зависит от его экспорта нефти

При этом страна крайне зависима от экспорта сырой нефти. Так как более 90% ее поставляется в Китай, санкции Запада здесь оказывают все меньшее воздействие на Тегеран. Но тем сильнее Иран, осознавая важность для себя нефтяной отрасли как самого значимого источника иностранной валюты, встревожен тем, что именно нефтяные предприятия могут стать объектом возможного ответного удара со стороны Израиля.

Нефтяной терминал на острове Харк в Персидском заливе в 25 км от побережья Ирана (фото из архива) Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency/AA/picture alliance

"Я уверен, что они (иранские власти. - Ред.) очень обеспокоены, потому что война, которая нанесет ущерб инфраструктуре экспорта нефти, будет означать серьезный удар по экономике", - делится Салехи-Исфахани. После шока от санкций, введенных Трампом в 2018 году, Тегеран сейчас экспортирует 80% от объемов нефти, поставлявшихся на мировой рынок шесть лет назад.

Большинство экспертов, отмечает Салехи-Исфахани, связывают это с ослаблением санкций после прихода к власти президента Джо Байдена: "Экономика Ирана действительно выросла частично за счет подъема экспорта нефти. Но не только за счет него происходит рост ВВП, который достигает около 5% в год - это сопоставимо с тем, что наблюдалось в регионе в целом после пандемии ковида". Правда, по выражению эксперта, этот рост не привел к повышению уровня жизни иранцев, поскольку значительные финансовые ресурсы были направлены на расширение военных возможностей режима и на другие приоритетные для него цели.

Иран: коррупция и отсутствие прозрачности

Огромные суммы уходят в непрозрачные структуры, контролируемые шиитскими властями в Тегеране. В индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International, Иран занимает 149-е место из 180-ти. Германия находится в нем на девятом месте, США - на 24-м.

Корпус стражей исламской революции получает новую технику в портовом городе Бандар-Аббас, январь 2024 года Фото: Sephanews/ZUMA Press/picture alliance

Особенно сложно в этом смысле оценить роль Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и религиозных фондов, контролирующих ключевые сектора иранской экономики. Они не платят налогов, не обязаны сдавать балансовые отчеты и подчиняются главным образом политическому и религиозному лидеру Исламской Республики аятолле Али Хаменеи. По мнению эксперта по Ближнему Востоку Мартина Бека (Martin Beck) из Университета Южной Дании, экономика Ирана несет отпечаток "смешения политической и экономической сфер, которое подпитывает практику государственного распределения и патронажа, отличающуюся высоким уровнем коррупции".

Низкий объем ВВП на душу населения в Иране

Несмотря на то, что доходы от экспорта нефти в последние годы все более стабилизируются, Иран является кем угодно, только не экономическим тяжеловесом, указывают аналитики. Хотя его население, насчитывающее около 88 млн человек, почти в десять раз больше, чем у Израиля, иранский ВВП в 2022 году составил 413 млрд долларов, а израильский - 525 млрд. Соотвественно ВВП на душу населения в Иране (4043 доллара) на порядок меньше, чем у Израиля (54 336) - и у старого соперника в регионе Саудовской Аравии (34 441).

Сравнение с 1990 годом дает понять, насколько драматичен спад экономических показателей в Иране: тогда, по данным Statista, его ВВП на душу населения составлял 10 660 долларов США. Как будет далее развиваться экономика страны, зависит прежде всего от того, смогут ли новые западные санкции ощутимо сократить экспорт иранской нефти, полагают эксперты.

Экспорт нефти имеет решающее значение для Ирана

Тегерану в течение первого квартала 2024 года удавалось продавать в среднем 1,56 млн баррелей сырой нефти ежедневно, почти весь этот объем - Китаю. По информации аналитической компании Vortexa, это самый высокий показатель с третьего квартала 2018 года. "Иранцы овладели искусством обхода санкций, - цитирует Financial Times слова Фернандо Феррейры из американской компании Rapidan Energy Group. - Если администрация Байдена действительно хочет изменить положение, ей необходимо переключить фокус внимания на Китай".

Соединенные Штаты сейчас гораздо более независимы от импорта нефти с Ближнего Востока. Тем не менее высокие цены на нефть из-за возможного ужесточения санкций против Ирана также будут способствовать дальнейшему росту инфляции в мире. Это было бы более чем некстати для президента-демократа Джо Байдена в год президентских выборов в США и, напротив, дало бы преимущество его потенциальному сопернику от Республиканской партии Дональду Трампу.

И все-таки - готова ли в данный момент иранская экономика к возможной военной эскалации с Израилем? Ответ Джавада Салехи-Исфахани однозначен: "В целом она не готова к длительному военному конфликту. Поэтому они (власти в Тегеране. - Ред.) проявили большую осторожность и не сильно вмешивались в войну в Газе. А атака на Израиль была, скорее, символической акцией, чем намерением причинить вред".