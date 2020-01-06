Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве на 25 лет

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД КНР Ван И в субботу, 27 марта, подписали в Тегеране соглашение "о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве". Срок действия документа составляет 25 лет.
Комментируя подписание соглашения, в МИД Ирана отметили, что оно может "очень эффективно способствовать углублению иранско-китайских отношений". Со своей стороны, Китай рассматривает договор с Ираном как часть стратегии под названием One Belt, One Road ("Один пояс - один путь"), которая должна обеспечить реализацию мегапроекта"Новый Шелковый путь".
Критика соглашения о сотрудничестве с КНР в Иране
Фундамент будущего соглашения между Ираном и Китаем был заложен во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году, во время которого руководители обеих стран условились развивать совместную работу в таких областях, как транспорт, эксплуатация портов, энергетика, промышленность и сервис. Духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи назвал тогда сотрудничество с Пекином "правильным и разумным" шагом.
Между тем в парламенте Ирана планы подписать договор с Китаем были встречены неоднозначно. Причиной для критики послужило, в том числе, сделанное в 2020 году заявление бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что правительство решило вести переговоры о заключении "нового соглашения на 25 лет с некой иностранной державой", не поставив об этом в известность население страны.
Реагируя на эту критику, Мохаммад Джавад Зариф, выступая в парламенте, заверил депутатов, что у готовящегося соглашения не будет никаких секретных протоколов, а общественность получит полную информацию о содержании документа после окончания переговоров. Несмотря на это обещание министра иностранных дел Ирана, до сих пор о деталях соглашения о сотрудничестве между КНР и Ираном известно очень мало, указывает агентство AFP.
Взаимоотношения Китая и Ирана
На сегодняшний день КНР является важнейшим торговым партнером Исламской Республики. До того, как в 2018 году США под руководством тогдашнего президента страны Дональда Трампа в одностороннем порядке отказались от соблюдения ядерного соглашения с Ираном и ввели против этого государства санкции, Китай был крупнейшим покупателем иранской нефти в мире.
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8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
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Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
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Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
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ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
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Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
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Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
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Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Введение санкций привело к протестам
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.
Автор: Наталья Позднякова