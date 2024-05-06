Фон дер Ляйен и Макрон назвали важным партнерство с Китаем

В Париже проходят переговоры главы Еврокомиссии и президента Франции с руководителем КНР. Это первый визит Си Цзиньпина в Европу за последние пять лет.

В Париже и Брюсселе настаивают на совместных усилиях с Пекином в решении ключевых проблем мировой политики. "Китай важен для ЕС, чтобы решать крупные глобальные задачи", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в начале трехсторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и руководителем КНР Си Цзиньпином в понедельник, 6 мая, в Елисейском дворце в Париже. В качестве примера она привела совместную борьбу против изменения климата.

"Кроме того, Китай и ЕС объединяет заинтересованность в мире, безопасности и эффективном функционировании основанного на правилах международного порядка", - отметила фон дер Ляйен. В особенности это очевидно ввиду напряженной международной обстановки в настоящее время, добавила она. Глава Еврокомиссии выразила уверенность, что к хорошим двусторонним отношениям стремятся и ЕС, и Китай.

При этом отношения между Брюсселем и Пекином осложняются проблемами, связанными с доступом к рынкам и торговлей, указала далее фон дер Ляйен и пояснила, что данные разногласия станут темой встречи в Париже.

Макрон: Диалог необходим, как никогда ранее

Эмманюэль Макрон также подчеркнул, что европейско-китайский диалог в нынешней международной ситуации "необходим как никогда ранее". "Мы находимся в поворотном моменте истории, и это требует от нас решения структурных задач", - указал он.

При этом, по словам французского президента, речь идет об экономических отношениях и обеспечении единых для всех правил, а также преодолении логики разделения. "Будущее нашего континента будет зависеть от нашей способности продолжать развитие сбалансированных отношений с Китаем, и к этому мы стремимся", - добавил Макрон.

В ходе переговоров сначала речь пойдет о торговых отношениях ЕС и Китая, честной конкуренции и доступе к рынкам и инвестициям, указал французский лидер. Затем стороны обсудят конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, поскольку это "два крупных кризиса, при которых абсолютно решающей является координация между нами", добавил он.

Первый визит Си в Европу за пять лет

В свою очередь Си также заявил, что мир сейчас переживает бурные времена, поэтому Китаю и Европе следует углублять партнерские отношения и взаимное доверие. Он призвал способствовать стабильному и здоровому развитию европейско-китайских отношений, чтобы внести вклад в достижение мира и благоприятного развития всех стран.

Трехсторонние переговоры в Париже проходят за закрытыми дверями. Это первый визит Си Цзиньпина в Европу за последние пять лет.