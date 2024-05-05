Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж

В программе визита Си Цзиньпина во Францию - встречи с руководством страны и главой Еврокомиссии и обсуждение с ними актуальных вопросов международной политики.

Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, 5 мая, прибыл в Париж с государственным визитом. Глава Китая в ходе визита во Францию встретится с премьер-министром страны Габриэлем Атталем. 6 мая намечена его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Ожидается, что среди прочего, темами переговоров станут война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке, защита климата, экономическое сотрудничество. Макрон попытается убедить своего гостя воздействовать на Россию с целью прекратить войну. Эту позицию президент Франции в преддверии прибытия лидера КНР обговорил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Си Цзиньпин приезжает во Францию раз в пять лет

Визит Си Цзиньпина приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Это уже его третий государственный визит во Францию, которую он посещал в 2014 и 2019 годах, чтобы отпраздновать 50-летие и 55-летие установления дипломатических отношений.

Перед отъездом китайский лидер выразил надежду, что его визит позволит укрепить взаимное политическое доверие. "Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях, а также используем факел истории, чтобы осветить путь вперед", - говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина, опубликованном Центральным телевидением Китая. Си Цзиньпин указал, что китайско-французские отношения всегда показывали международному сообществу пример мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между государствами с разными социальными системами".

В рамках своего европейского турне, которое продлится по 10 мая, Си Цзиньпин посетит также Сербию и Венгрию.