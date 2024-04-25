Шольц поддержал идеи Макрона о защите Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поддержал идеи президента Франции Эмманюэля Макрона, которые тот высказал в своей речи в университете Сорбонна в четверг, 25 апреля.

"Франция и Германия вместе хотят, чтобы Европа оставалась сильной. Ваша речь содержит хорошие импульсы для достижения этого. Вместе мы продвигаем ЕС вперед: политически и экономически. За суверенный и инновационный ЕС! Да здравствует Европа!" - написал Шольц Макрону на своей странице в соцсети X.

Ранее Макрон, в том числе подчеркнул, что в условиях, когда соседи начали проявлять агрессию, Европе необходимо создать для себя надежную концепцию обороны. "Это то, что нам необходимо сделать срочно, и это новая парадигма в области обороны, - подчеркнул Макрон. - Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками, когда они будут готовы сделать это вместе с нами, а при необходимости и в одиночку".

Макрон: Война РФ в Украине - главная гроза Европе

"Когда у нас есть сосед, который стал агрессивным, (...) который обладает баллистическим потенциалом, куда за последние годы он внедрил много инноваций (...), обладает ядерным оружием и продемонстрировал свои возможности, становится ясно, что нам необходимо создать стратегическую концепцию надежной европейской обороны", - заявил французский президент.

Войну России в Украине Макрон назвал "главной угрозой для европейской безопасности сегодня". "Сильная Европа - это Европа, которая пользуется уважением и обеспечивает свою безопасность, - продолжил он. - Это Европа, которая признает, что у нее есть границы, и защищает их. Это Европа, которая видит риски, которым она подвержена, и готовится к ним".

Макрон выступил за создание европейской военной академии

Президент Франции назвал ядерное сдерживание важнейшим элементом обороны европейского континента. "Именно благодаря этой надежной обороне мы сможем создать гарантии безопасности, которые ожидают все наши партнеры в Европе и которые также будут использованы для создания общей системы безопасности, гарантирующей безопасность для всех", - подчеркнул французский лидер.

Кроме того, Макрон выступил за создание европейской военной академии "для подготовки будущих европейских военных и гражданских лидеров в сферах безопасности и обороны", а также призвал к созданию сил быстрого реагирования, которые к 2025 году смогут "оперативно перебросить до 5000 военнослужащих во враждебную среду, в частности, чтобы прийти на помощь нашим гражданам".