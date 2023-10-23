Россия и КНР усиливают экономическое сотрудничество

На региональной конференции в КНР российские и китайские фирмы заключили новые соглашения в разных сферах - от электронной коммерции до сельского хозяйства.

На региональной конференции на северо-востоке КНР российские и китайские компании подписали ряд соглашений об экономическом сотрудничестве. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Конференция проходила в городе Шэньян, столице провинции Ляонин. В ней приняли участие около 800 отечественных китайских компаний, для которых российский рынок представляет интерес. Подписанные соглашения охватывают отрасли от производства и логистики до электронной коммерции и сельского хозяйства.

Ранее, с января по сентябрь 2023 года, 40 российских компаний открыли бизнес в Ляонине, сообщает агентство. За этот период поставки из северо-восточной провинции в Россию выросли на 82,3 процента до 42,64 млрд юаней (5,5 млрд евро). Китай усиливает сотрудничество с РФ даже после начала полномасштабной войны России в Украине в феврале 2022 года. Северо-восточные провинции Китая Ляонин, Хэйлунцзян и Цзилинь с тех пор имеют важное стратегическое значение как районы двусторонней торговли.

Экономическое влияние Китая растет

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал представителей более чем 130 стран мира на десятой годовщине инициативы "Новый Шелковый путь". Участие приняли многочисленные главы государств и правительств из стран с развивающейся экономикой, включая президента России Владимира Путина. По мнению критиков, условия, на которых действует торговый проект, ведут к еще большему усилению влияния второй по величине страны мира.

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