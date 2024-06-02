Зеленский: РФ за неделю нанесла около 1000 ударов по Украине

Российские войска за последнюю неделю мая более тысячи раз атаковали Украину с воздуха, заявил президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 июня.

По словам украинского лидера, в число этих атак входят удары "ракетами разных типов, КАБами (корректируемыми авиабомбами - Ред.), ударными дронами". "Полное пренебрежение человеческой жизнью и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить", - резюмировал президент Украины.

Зеленский вновь призвал предоставить Украине "достаточное количество систем ПВО", а также "необходимое оружие с необходимой дальнобойностью", чтобы страна могла защищаться от продолжающейся российской агрессии. "Давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться - это путь к приближению мира", - отметил он.

Среди прочего РФ вновь провела массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины - ударам подверглись энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Зеленский обвинил Китай в помощи РФ в ее попытках сорвать "саммит мира"

Публикация в Telegram-канале Зеленского появилась в то время, когда украинский лидер находится в рабочей поездке в страны Азии - в частности, он посетил ежегодный форум по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, откуда отправился в Манилу.

На форуме украинский лидер выступил с призывом к азиатским странам участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня. В своей речи Зеленский обвинил Кремль в попытках провалить саммит: "Россия ездит во многие страны мира и угрожает блокадой продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и химических продуктов, удорожанием энергии и просто оказывает давление, чтобы другие страны не принимали участие в саммите".

По словам Зеленского, России в этих попытках начали помогать "некоторые государства". Он не назвал их в своем обращении, но позднее в кулуарах форума упомянул в этом контексте Китай. "Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями", - цитируют украинского лидера СМИ.