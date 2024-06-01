Россия атаковала энергjинфраструктуру пяти областей Украины

Россия подвергла энергетическую инфраструктуру Украины очередной массированной атаке. Как написал в соцсети Facebook утром в субботу, 1 июня, министр энергетики Украины Герман Галущенко, удары были направлены на объекты в пяти областях страны: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской.

О последствиях этой атаки в посте Галущенко ничего не сказано. Уточняется лишь, что специалисты уже приступили к их ликвидации.

Между тем глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович написал в Telegram, что, по предварительным данным, пострадавших в результате удара РФ по энергетическому объекту на территории вверенной ему области не было. Название объекта, ставшего целью ВС РФ, он не приводит.

Со своей стороны пресс-служба Воздушных сил ВСУ указывает в Telegram, что в ночь на 1 июня российские войска "нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed".

Атака на Украину с использованием 53 ракет

Всего, по данным ВСУ, для этой атаки было задействовано 53 ракеты разных типов и 47 ударных беспилотников. При этом 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС в Саратовской области, районе воздушного пространства РФ над акваторией Каспийского моря. Еще 4 баллистические ракеты "Искандер-М"и одна крылатая ракета "Искандер-К" были выпущены с территории аннексированного Крыма; 10 крылатых ракет "Калибр" - из северо-восточной части акватории Черного моря; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 - из находящегося под контролем РФ воздушного пространства Запорожской области Украины, следует из сообщения.

Районом запуска 47 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 был город Краснодарского края Приморско-Ахтарск, отмечается в посте Воздушных сил ВСУ.

В результате противовоздушного боя силами ВСУ была сбита 81 воздушная цель, указано далее. Конкретно речь идет о 30 крылатых ракетах Х-101/Х-555, 4 крылатых ракетах "Калибр", 1 крылатой ракете "Искандер-К" и 46 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.