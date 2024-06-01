  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Россия атаковала энергjинфраструктуру пяти областей Украины

Александра Иванова
1 июня 2024 г.

Ударам подверглись энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко.

https://p.dw.com/p/4gWQ5
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 (фото из архива)
Российский стратегический бомбардировщик Ту-95Фото: Marina Lystseva/TASS/dpa/picture alliance

Россия подвергла энергетическую инфраструктуру Украины очередной массированной атаке. Как написал в соцсети Facebook утром в субботу, 1 июня, министр энергетики Украины Герман Галущенко, удары были направлены на объекты в пяти областях страны: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской.

О последствиях этой атаки в посте Галущенко ничего не сказано. Уточняется лишь, что специалисты уже приступили к их ликвидации.

Между тем глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович написал в Telegram, что, по предварительным данным, пострадавших в результате удара РФ по энергетическому объекту на территории вверенной ему области не было. Название объекта, ставшего целью ВС РФ, он не приводит.

Со своей стороны пресс-служба Воздушных сил ВСУ указывает в Telegram, что в ночь на 1 июня российские войска "нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed".

Атака на Украину с использованием 53 ракет

Всего, по данным ВСУ, для этой атаки было задействовано 53 ракеты разных типов и 47 ударных беспилотников. При этом 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС в Саратовской области, районе воздушного пространства РФ над акваторией Каспийского моря. Еще 4 баллистические ракеты "Искандер-М"и одна крылатая ракета "Искандер-К" были выпущены с территории аннексированного Крыма; 10 крылатых ракет "Калибр" - из северо-восточной части акватории Черного моря; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 - из находящегося под контролем РФ воздушного пространства Запорожской области Украины, следует из сообщения.

Районом запуска 47 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 был город Краснодарского края Приморско-Ахтарск, отмечается в посте Воздушных сил ВСУ.

В результате противовоздушного боя силами ВСУ была сбита 81 воздушная цель, указано далее. Конкретно речь идет о 30 крылатых ракетах Х-101/Х-555, 4 крылатых ракетах "Калибр", 1 крылатой ракете "Искандер-К" и 46 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Срочно: Германия разрешила Украине бить немецким оружием по целям в России. DW Новости (31.05.2024)

Срочно: Германия разрешила Украине бить немецким оружием по целям в России. DW Новости (31.05.2024)

Берлин разрешил Украине использовать поставляемое Германией оружия для нанесения ударов по целям на территории РФ, заявил представитель правительства ФРГ. В этом контексте была особо упомянута необходимость отражать атаки на Харьковскую область, которые ведутся из России. Это решение ФРГ означает кардинальную смену курса. Германия является одним из двух крупнейших поставщиков оружия Киеву.
Политика31 мая 2024 г.29:03 мин.
"Искандер-М" на учениях в Оренбургской области

Путин пообещал Лукашенко "Искандер-М". В Беларуси появится ядерное оружие?

Путин пообещал Лукашенко "Искандер-М". В Беларуси появится ядерное оружие?

DW расспросила экспертов о том, что означает для Беларуси и стран-соседей передача Минску Россией ракетных комплексов "Искандер-М".
Политика29 июня 2022 г.
Показать еще