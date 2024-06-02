  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Зеленский обсудил с Остином оборонные потребности Украины

Александра Иванова
2 июня 2024 г.

Президент Украины встретился с главой Пентагона на полях ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Он призвал азиатские страны к участию в саммите мира.

https://p.dw.com/p/4gXfY
Встреча главы Пентагона Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Встреча главы Пентагона Ллойда Остина с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла" в СингапуреФото: Presidential Office of ukrainian president

Президент Украины Владимир Зеленский и глава министерства обороны США Ллойд Остин обсудили оборонные потребности Украины на полях ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Об этом рассказал сам Зеленский в воскресенье, 2 июня, в соцсети X.

По словам украинского лидера, в ходе его встречи с главой Пентагона речь шла конкретно об усилении противовоздушной обороны Украины, работе коалиции по обеспечению Киева истребителями F-16, а также о разработке двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и США.

Зеленский также выразил благодарность президенту США Джо Байдену за "принятие важного решения об оборонительных ударах американским оружием по территории противника для эффективного противодействия попыткам России расширить зону боевых действий". "Мы высоко ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский призвал азиатские страны к участию в саммите мира по Украине

Выступая с речью на форуме "Диалог Шангри-Ла", украинский президент призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в мирной конференции по Украине ("Глобальном саммите мира"), которая 15-16 июня пройдет в Швейцарии. "Мы рассчитываем, что вы поддержите этот саммит и будете присутствовать в Швейцарии", - цитирует Владимира Зеленского агентство dpa.

По словам Зеленского, представители 106 стран дали согласие на участие в этом мероприятии. По данным РБК, приглашения посылали делегациям 160 стран. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что, скорее всего, не сможет лично принять участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии из-за предвыборных мероприятий.

От участия в конференции в Швейцарии отказался и Китай. "Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям КНР и ожиданиям международного сообщества, поэтому Китаю затруднительно принять в ней участие", - заявила 31 мая в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в середине мая высказал мнение, что на мирной конференции в Швейцарии вряд ли будет достигнут прорыв в достижении цели по окончанию российского вторжения. "Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. Мы не ведем переговоры о конце войны", - заявил он в интервью немецкому еженедельнику Stern.

Россия не будет представлена на конференции по миру в Украине

Россию на саммит в Швейцарии по условиям окончания войны, которую она ведет против Украины, не пригласили. Однако 28 мая Владимир Зеленский в Португалии, на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Луишем Монтенергу пообещал передать Москве наработки по трем пунктам так называемой формулы мира, которую Киев планирует обсудить с участниками. Речь идет конкретно о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными и возвращении на родину украинских детей, которых вывезли в Россию.

Выступая 2 июня на форуме в Сингапуре, президент Украины выдвинул в адрес России обвинения в попытках провалить саммит. "Россия ездит во многие страны мира и угрожает блокадой продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и химических продуктов, удорожанием энергии и просто оказывает давление, чтобы другие страны не принимали участие в саммите", - цитирует его агентство dpa. Зеленский добавил, что у него есть информация, что некоторые страны начали помогать России в попытках сорвать саммит. Какие именно страны это делают, он не уточнил.

Россия, по словам Зеленского, работает во всех регионах. "И сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", - утверждал он. "И потому, когда вы спрашиваете, что может сделать сегодня мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию. По-другому остановить Путина невозможно. Только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право", - добавил украинский лидер.

Комментируя швейцарскую конференцию по мирному урегулированию в Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Москва считает ее "абсолютно бесперспективной".  Обсуждать условия прекращения войны в Украине без участия России "абсурдно", подчеркнул он. А президент России Владимир Путин назвал саммит в Швейцарии попыткой навязать российской стороне условия завершения войны.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Американский генерал: если Украина потерпит неудачу, Германия столкнется с миллионами новых беженцев

Американский генерал: если Украина потерпит неудачу, Германия столкнется с миллионами новых беженцев

У США и Германии нет никаких причин ограничивать Украину в использовании поставленного ими оружия для атак на цели в РФ, уверен отставной американский генерал Бен Ходжес. Что касается возможной эскалации, то, по его мнению, маловероятно, что Путин решится применить ядерное оружие. Бен Ходжес также уверен, что в случае неудачи Украины Европа столкнется с новым притоком беженцев.
Политика31 мая 2024 г.04:57 мин.
После российского налета на гипермаркет в Харькове

Войска НАТО в Украине: "красные линии" под вопросом?

Войска НАТО в Украине: "красные линии" под вопросом?

Чем больше Россия бомбит Украину, тем сильнее давление на западные табу. Одни страны санкционируют удары по целям в России, некоторые могут послать инструкторов в Украину. Будет ли бесполетная зона?
Конфликты29 мая 2024 г.
Показать еще