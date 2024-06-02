Зеленский обсудил с Остином оборонные потребности Украины

Президент Украины встретился с главой Пентагона на полях ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Он призвал азиатские страны к участию в саммите мира.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава министерства обороны США Ллойд Остин обсудили оборонные потребности Украины на полях ежегодного форума по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Об этом рассказал сам Зеленский в воскресенье, 2 июня, в соцсети X.

По словам украинского лидера, в ходе его встречи с главой Пентагона речь шла конкретно об усилении противовоздушной обороны Украины, работе коалиции по обеспечению Киева истребителями F-16, а также о разработке двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и США.

Зеленский также выразил благодарность президенту США Джо Байдену за "принятие важного решения об оборонительных ударах американским оружием по территории противника для эффективного противодействия попыткам России расширить зону боевых действий". "Мы высоко ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский призвал азиатские страны к участию в саммите мира по Украине

Выступая с речью на форуме "Диалог Шангри-Ла", украинский президент призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона принять участие в мирной конференции по Украине ("Глобальном саммите мира"), которая 15-16 июня пройдет в Швейцарии. "Мы рассчитываем, что вы поддержите этот саммит и будете присутствовать в Швейцарии", - цитирует Владимира Зеленского агентство dpa.

По словам Зеленского, представители 106 стран дали согласие на участие в этом мероприятии. По данным РБК , приглашения посылали делегациям 160 стран. Ранее президент США Джо Байден сообщил, что, скорее всего, не сможет лично принять участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии из-за предвыборных мероприятий.

От участия в конференции в Швейцарии отказался и Китай. "Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям КНР и ожиданиям международного сообщества, поэтому Китаю затруднительно принять в ней участие", - заявила 31 мая в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в середине мая высказал мнение, что на мирной конференции в Швейцарии вряд ли будет достигнут прорыв в достижении цели по окончанию российского вторжения. "Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. Мы не ведем переговоры о конце войны", - заявил он в интервью немецкому еженедельнику Stern.

Россия не будет представлена на конференции по миру в Украине

Россию на саммит в Швейцарии по условиям окончания войны, которую она ведет против Украины, не пригласили. Однако 28 мая Владимир Зеленский в Португалии, на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Луишем Монтенергу пообещал передать Москве наработки по трем пунктам так называемой формулы мира, которую Киев планирует обсудить с участниками. Речь идет конкретно о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными и возвращении на родину украинских детей, которых вывезли в Россию.

Выступая 2 июня на форуме в Сингапуре, президент Украины выдвинул в адрес России обвинения в попытках провалить саммит. "Россия ездит во многие страны мира и угрожает блокадой продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов и химических продуктов, удорожанием энергии и просто оказывает давление, чтобы другие страны не принимали участие в саммите", - цитирует его агентство dpa. Зеленский добавил, что у него есть информация, что некоторые страны начали помогать России в попытках сорвать саммит. Какие именно страны это делают, он не уточнил.

Россия, по словам Зеленского, работает во всех регионах. "И сегодня есть не очень хорошая информация, скажу вам откровенно, что некоторые государства начали ей помогать в этом, в дипломатическом срыве саммита мира", - утверждал он. "И потому, когда вы спрашиваете, что может сделать сегодня мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию. По-другому остановить Путина невозможно. Только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право", - добавил украинский лидер.

Комментируя швейцарскую конференцию по мирному урегулированию в Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Москва считает ее "абсолютно бесперспективной". Обсуждать условия прекращения войны в Украине без участия России "абсурдно", подчеркнул он. А президент России Владимир Путин назвал саммит в Швейцарии попыткой навязать российской стороне условия завершения войны.