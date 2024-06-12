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ЕС дал отсрочку КНР в споре вокруг пошлин на электромобили

Сергей Ромашенко
12 июня 2024 г.

Под давлением германских компаний Евросоюз отложил вопрос о повышении пошлин на китайские электромобили до 4 июля. Пекин пригрозил Брюсселю ответными мерами в случае введения штрафных пошлин.

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Китайские электромобили BYD в порту Бремерхафена
Китайские электромобили BYD в порту БремерхафенаФото: Lars Penning/dpa/picture alliance

Евросоюз под давлением со стороны Германии дал Китаю отсрочку в конфликте вокруг несправедливого, по мнению Брюсселя, субсидирования китайских электромобилей. До начала июля Еврокомиссия будет вести переговоры с властями КНР и отдельными автопроизводителями по вопросу о временном повышении таможенных пошлин. В зависимости от их исхода штрафные пошлины могут быть при определенных условиях введены после 4 июля, сообщил регулятор в Брюсселе в среду, 12 июня.

Правительство ФРГ и германские автоконцерны опасаются, что введение Евросоюзом штрафных пошлин на китайские электромобили спровоцирует торговый конфликт с Китаем.

Еврокомиссия 12 июня сообщила, что на основании проверки, ведущейся с осени прошлого года, она пришла к выводу, что электромобили из Китая получают преимущества на рынке благодаря "несправедливому субсидированию". Это грозит европейским производителям "экономическим ущербом", указали в Брюсселе.

Перспектива резкого увеличения пошлин

Если переговоры с Китаем не увенчаются успехом, то пошлины на произведенные в КНР электромобили могут быть значительно увеличены. В настоящее время они составляют десять процентов, но могут быть повышены для компании BYD до 17,4, для Geely до 20 и для SAIC - до 38,1 процента.

"Если переговоры с китайскими властями не позволят найти решение, то с 4 июля будут введены предварительные компенсаторные пошлины на базе обеспечительных гарантий", - заявила Еврокомиссия, добавив, что каждое государство ЕС может самостоятельно решить вопрос о форме таких гарантий.

Китай грозит ответными мерами

Министерство торговли КНР резко раскритиковало угрозу введения штрафных пошлин со стороны ЕС и пригрозило ответными мерами. Пекин будет внимательно следить за дальнейшим процессом и решительно принимать все необходимые меры для защиты прав и интересов китайских фирм, заявил представитель китайского Минторга 12 июня.

В заявлении также подчеркивается, что Пекин весьма обеспокоен и недоволен поведением Евросоюза, а китайская промышленность разочарована, поскольку для введения штрафных пошлин "нет никаких оснований".

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