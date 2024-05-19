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Китай начал антидемпинговую проверку химикатов из ЕС и США

Павел Мыльников
19 мая 2024 г.

Интерес Минторговли КНР вызвал сополимеризованный параформальдегид, применяемый в автодеталях и электронике. Эксперты считают проверку ответом Пекина на обострение торговых связей с Западом.

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Флаги Китая и США на потрескавшейся стене
Пекин обещает завершить проверку в течение 12 месяцевФото: daniel0Z/Zoonar/picture alliance

Китай в воскресенье, 19 мая, начал антидемпинговую проверку в отношении химикатов из Евросоюза, США, Японии и с Тайваня. Речь идет о "сополимеризованном параформальдегиде", который способен частично заменить медь, цинк, олово, свинец и другие металлы и используется, в том числе, в автомобильных деталях, электроприборах и медицинских устройствах, пояснило министерство торговли КНР.

Ожидается, что экспертиза будет завершена через год, указало ведомство. Однако Пекин может продлить процедуру на шесть месяцев.

Антидемпинговые меры ЕС и США на продукцию из КНР

Опрошенные агентством dpa эксперты считают антидемпинговое расследование Китая реакцией на обострение его торговых отношений с Западом. Так, президент США Джозеф Байден несколькими днями ранее повысил таможенные пошлины на электромобили, аккумуляторы и солнечные панели из КНР. Белый дом объяснил это защитой рабочих и компаний от "недобросовестной торговой практики" Пекина.

Еврокомиссия тоже рассматривает возможность введения антидемпинговых пошлин на китайские электромобили. Однако канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил против такого шага. В апреле 2023 года ЕС продлил на пять лет антидемпинговые меры в отношении некоторых видов стальной продукции из КНР и Тайваня.

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