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ACEA: Германия тормозит бум электромобилей в Европе

Ольга Лебедева
20 июня 2024 г.

В ФРГ с января по май 2024 года спрос на электромобили сократился на 30 процентов. Во Франции показатель возрос на 5,4 процента, а в целом по ЕС - на 2 процента до 556 тысяч единиц, сообщила ассоциация ACEA.

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Зарядка электромобиля
Продажи электромобилей в Германии сокращаютсяФото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в разных странах Европы наблюдается существенные различия в динамике спроса на электромобили. В Германии продажи новых электромобилей в мае сократились на 30,6 процента в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщила организация в четверг, 20 июня.

Спрос на электромобили растет в Бельгии и Франции

Во Франции - втором по величине европейском рынке электромобилей после Германии - аналогичный показатель возрос на 5,4 процента, а в находящейся на третьем месте Бельгии - на 44,8 процента, указывается далее.

За первые пять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го спрос на электромобили в Германии сократился на 16 процентов, во Франции показатель увеличился на 23 процента. Падение спроса также наблюдается в Италии (минус 19 процентов за период с января по май 2024 года), а рост продаж - в Нидерландах и Испании. 

В целом по ЕС число регистраций электромобилей в Европе в мае сократилось на 12 процентов до 114 308 единиц, при этом их доля на автомобильном рынке снизилась до 12,5 процента. За первые пять месяцев года данный показатель возрос на 2 процента и составил 556 276 единиц. При этом общие продажи автомобилей всех типов двигателей в мае во всех странах ЕС сократились на 3 процента до 912 тысяч машин, а показатель за пять месяцев 2024 года возрос на 4,6 процента до 4,6 млн единиц, указывает далее ACEA.

Падение спроса в Германии связано с прекращением господдержки

Спрос на электромобили в Германии сокращается на фоне прекращения в 2023 году государственной поддержки: в начале прошлого года государственных субсидий лишили покупателей машин с гибридным двигателем, с 1 сентября они перестали действовать при приобретении электромобилей корпоративными клиентами и с 17 декабря - физическими лицами.

Кроме того, падению спроса в ФРГ на электрические авто, по мнению экспертов, способствовала и возобновившаяся в этой стране дискуссия о возможности ренессанса машин с двигателями внутреннего сгорания, при условии использования ими экологически чистого топлива.

В 2023 году в ЕС было продано 10,5 миллиона новых автомобилей, что на 14 процентов больше, чем в 2022-м.

 

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