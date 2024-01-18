ACEA: Продажи электромобилей в ЕС выросли на 37 процентов

В ЕС продажи машин больше всего выросли в Италии, Испании и Франции. В ФРГ этот показатель оказался намного ниже из-за прекращения госсубсидий на электромобили.

В Европейском Союзе в 2023 году было продано 10,5 миллиона новых автомобилей, сообщили в Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) в четверг, 18 января. По сравнению с 2022 годом рост продаж составил 14 процентов, он был зафиксирован во всех странах ЕС кроме Венгрии. Больше всего выросли продажи новых машин в Италии (18,9%), Испании (16,7%) и Франции (16,1%).

Прекращение государственных субсидий на электромобили в ФРГ

В Германии этот показатель составил всего 7,3%. Связано это с прекращением в начале 2023 года государственной поддержки приобретения машин с гибридным двигателем, с 1 сентября - покупки электромобилей корпоративными клиентами и с 17 декабря - физическими лицами.

Так, по данным Федерального управления экономики и экспортного контроля (BAFA), по сравнению с июлем в августе - последнем месяце выплаты государственных субсидий компаниям на приобретение электромобилей - их продажи выросли вдвое до 93 тысяч, из них только 18 процентов покупателей были физическими лицами. В декабре 2023 года по сравнению с ноябрем продажи электромобилей в Германии сократились на 47,6 процента.

В Европе по-прежнему популярны машины с бензиновым двигателем

Продажи электромобилей в Европе в прошлом году выросли на 37 процентов до 1,54 миллиона, их доля на рынке достигла 14,6 процента. По-прежнему наиболее популярными в Евросоюзе остаются машины с бензиновым двигателем. Их продажи выросли на 10% до 3,7 миллиона с долей рынка в 35,3%. Вторыми по популярности являются машины с гибридными двигателями: полные гибриды (25,8%) и гибридные машины с подзарядкой от сети PHEV (7,7%).

Популярность дизельных автомобилей продолжает снижаться, их было продано 13,6% от общего числа, на три процента меньше, чем годом ранее. При этом в Германии продажи дизельных авто в декабре выросли на 10%, в годовом выражении – на 3%. В Восточной Европе и Италии дизельные автомобили по-прежнему очень популярны, а электромобили занимают лишь небольшую нишу на рынке.

Среди компаний в Евросоюзе больше всего машин продал концерн VW (2,75 млн), на втором месте - концерн Stellantis (1,88 млн), на третьем - Renault (1,11 млн).

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