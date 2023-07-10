В Северном море горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей

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Виталий Кропман
19 ч. назад
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Разрушения после российских ракетных ударов в Одессе
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США поставят Киеву дроны для фиксации военных преступлений

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Карикатура - карикатурная планета Земля читает газету с заголовками о глобальном потеплении: "самый жаркий месяц в истории", "эра глобального кипения". Земля охвачена языками пламени.

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Описание карикатуры DW: карикатурно изображенный президент РФ Владимир Путин встречает на аэродроме самолет со словом "Африка" на борту. На плакате, который держит Путин, написано: "Добро пожаловать, дорогие гости!"

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