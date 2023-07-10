В Северном море горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей
Неисправный электромобиль вызвал пожар на судне-автовозе Fremantle Highway неподалеку от побережья Нидерландов. Спасатели не исключают, что неуправляемое судно может перевернуться и затонуть. Фотогалерея DW.
Ночной сигнал бедствия
Сигнал бедствия с судна-автовоза Fremantle Highway был получен береговой охраной Нидерландов ближе к полуночи. Судно водоизмещением 18 500 тонн и длиной 199 м ходит под флагом Панамы. В его трюмах находилось 2857 новых автомобилей, которые планировалось доставить из немецкого Бременхафена в Египет.
Вероятная причина пожара - неисправность электрокара
Из находящихся на борту автомобилей 25 были электрическими. По информации экипажа, именно возгорание одного из электрокаров стало причиной пожара, вспыхнувшего, когда судно находилось к северу от нидерландского острова Амеланд. Моряки пытались сначала ликвидировать огонь своими силами и подручными средствами, но вынуждены были подать сигнал бедствия.
Спасатели эвакуировали команду судна
Прибывшие на место катастрофы спасатели эвакуировали катерами и вертолетами 23 члена экипажа. Один человек погиб, 16 моряков получили сильные ожоги и были доставлены в больницу с проблемами с дыханием. Чтобы спастись, семь человек вынуждены были выпрыгнуть за борт с высоты около 30 метров.
Пожар охватил все судно
Специалисты береговой охраны изначально планировали высадить на борт пожарную команду, однако огонь быстро распространился по всему судну, поэтому такой риск посчитали неоправданным. Вместо этого борьбу с огнем ведут с моря, со специально оборудованных катеров. Проведению операции мешает сильный ветер и быстрое течение.
Судно пока остается на плаву
Несмотря на продолжающийся пожар, судно пока остается на плаву. Судам береговой охраны удалось взять его на буксир и отвести подальше от оживленных морских путей, проходящих через этот район Северного моря.
Германия помогает в тушении судна
Германия помогает тушить пожар на Fremantle Highway. С острова Хельголанд в море вышел спасательный буксир Nordic. Немецкое правительство предложило Нидерландам любую помощь. "Германия предоставит все, чем может помочь", - заявила федеральный министр окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke).
Угроза экологической катастрофы
В результате пожара неуправляемое судно может перевернуться и затонуть. Это может привести к экологической катастрофе на расположенных поблизости Фризских островах и в уникальном Ваттовом море. "Это территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и она может быть повреждена, если очень странные, токсичные продукты окажутся там", – заявил журналистам бургомистр Амеланда Лео Питер Стоэл.