В Северном море горит сухогруз с тремя тысячами автомобилей

В результате пожара неуправляемое судно может перевернуться и затонуть. Это может привести к экологической катастрофе на расположенных поблизости Фризских островах и в уникальном Ваттовом море. "Это территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и она может быть повреждена, если очень странные, токсичные продукты окажутся там", – заявил журналистам бургомистр Амеланда Лео Питер Стоэл.