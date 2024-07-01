ФРГ: 58% электроэнергии добыто из возобновляемых источников

В Германии установлен новый рекорд по производству электроэнергии из ветра, солнечного света и биомассы. Рекордные показатели достигаются уже вторично за полугодие.

В Германии установлен новый полугодовой рекорд по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) - ветра, солнечного света, биомассы и воды. В первом полугодии текущего года доля генерации электричества из ВИЭ составила 58 процентов, сообщило в понедельник, 1 июля, агентство dpa со ссылкой на оценки Центра исследования солнечной энергии и водорода федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) и Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).

В первом полугодии 2023 года этот показатель составлял 52 процента. Общий объем потребления электроэнергии по стране составил 261 млрд кВтч - на 0,3 процента меньше в годовом исчислении.

Важная роль фотоэлектрических установок

В первые шесть месяцев 2024 года электричество из ВИЭ в Германии покрывало более чем половину месячных потребностей, отметили в BDEW. С апреля месячная доля составляла 59 процентов. "Особенно фотоэлектрические установки генерировали значительно больше электричества, чем годом ранее - 37 процентов - во многом, благодаря рекордному приросту в 2023 году", - добавили в Центре.

Из в целом 58 процентов произведенного из ВИЭ электричества 24 процента пришлось на генерацию из ветряной энергии, 14 процентов - на фотоэлектрические системы, девять процентов - на биомассу, пять - на энергию морского ветра и один процент - на энергию из бытовых отходов.