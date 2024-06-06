Доля "зеленой" энергии в ФРГ достигла почти 60 процентов

Доля энергии из возобновляемых источников оказалась в ФРГ максимальной по расчету за первый квартал года с начала ведения подобной статистики в 2018 году.

Доля энергии, получаемой в Германии из возобновляемых источников, в первом квартале 2024 года достигла рекордного уровня в 58,4 процента, сообщило в четверг, 6 июня, Федеральное статистическое ведомство. В первом квартале минувшего года этот показатель составлял 48,5 процента всей энергии, произведенной в ФРГ.

Объем "зеленой" энергии - то есть полученной за счет ветра, биомассы (так называемый биогаз), а также при помощи гидроэлектростанций и установок фотовольтаики - в первом квартале 2024 года в Германии был на 11,6 процента выше уровня первого квартала 2023 года, следует из документа.

В целом доля "зеленой" электроэнергии в экономике ФРГ в первом квартале 2024 года оказалась максимальной по расчету за первый квартал года с начала ведения подобной статистики в 2018 году, уточняется в пресс-релизе.

Между тем общий объем тока, выработанного в Германии в первом квартале 2024 года и поданного в электросети, сократился по сравнению с первым кварталом 2023 года на 7,5 процента, составив 121,5 млрд кВт/ч - против 131,4 млрд кВт/ч.

Энергия ветра и солнца

Как отмечает Федеральное статистическое ведомство, самый заметный рост в годовом сравнении продемонстрировал сектор энергии ветра. Объем ее производства увеличился в первом квартале 2024 года на 12 процентов, , или на 5,0 млрд кВт/ч, по сравнению с первым кварталом 2023 года.

В первом квартале 2024 года в Германии за счет энергии ветра было выработано 46,8 млрд кВт/ч тока. Это соответствует доле в 38,5 процента от всего выработанного в Германии за этот период электричества.

На 21 процент, или 1,4 млрд кВт/ч, увеличился объем электричества, произведенного благодаря солнечной энергии. В первом квартале 2024 года он составил 8,1 млрд кВт/ч, или 6,6 процента всей электроэнергии, выработанной за этот период в Германии.

В то же время объем энергии, произведенной в ФРГ из бурого угля, сократился на 11 млрд кВт/ч, или на 28,2 процента. Однако доля этого источника энергии в 23 процента в общем объеме электроэнергии, выработанной в Германии в первом квартале 2024 года, означает, что бурый уголь остается на втором месте по значимости в энергетике страны.