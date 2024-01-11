Что тормозит в Германии совместное использования энергии

Многие местные товарищества в Германии производят электроэнергию из ВИЭ. Однако она пока не может распределяться по региональным сетям. Не нарушает ли это предписаний ЕС?

Восемь гектаров на бывшей свалке и четыре с половиной гектара в районе железнодорожных путей: товарищество Rhein-Sieg eG хочет построить на арендованных землях большую солнечную электростанцию, чтобы генерировать еще больше экологически чистой электроэнергии.

Более 350 человек из региона Рейн-Зиг на западе Германии объединились для совместного финансирования установок по производству "зеленого" электричества. В ФРГ в общей сложности насчитывается почти 900 подобных товариществ. Для сравнения: во всех 27 странах - членах Евросоюза их около 9000.

Выгода от совместных инвестиций в ВИЭ

Стать членом товарищества Rhein-Sieg eG можно, купив один или несколько так называемых паев Фото: Thomas Schmitz/Bürgerenergie Rhein-Sieg eG

Стать членом товарищества можно, купив один или несколько так называемых паев. В Rhein-Sieg eG его стоимость сейчас составляет 250 евро. Члены товарищества могут инвестировать в новые установки, использующие энергию солнца для выработки электричества. Взамен они получают выплаты в виде процентов от паев, а также долю доходов от произведенной "зеленой" энергии, которая поступает в общую электросеть.

Томас Шмиц (Thomas Schmitz) - председатель правления Rhein-Sieg eG на общественных началах. Он надеется, что в будущем товарищество сможет продавать электроэнергию непосредственно в регионе на основании принципов совместного ее использования. Однако в данный момент это невозможно, сетует Шмиц: "Вы даже не можете подарить самостоятельно произведенную электроэнергию соседям в рядом расположенном доме".

Что такое совместное использование энергии?

Совместное использование энергии (Energy Sharing) - это концепция развития местной энергетики, основанная на широком участии в нем населения. Термин заимствован из предписаний ЕС, которые направлены на децентрализацию европейского рынка электроэнергии. В соответствии с ними, граждане стран-членов Евросоюза должны иметь возможность участвовать в формировании энергорынка - особенно в форме так называемых сообществ возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Правительства государств, входящих в ЕС, должны помогать создавать такие сообщества и обеспечивать им возможность потреблять, накапливать и продавать вырабатываемую ими электроэнергию. Данные предписания Брюсселя должны были быть к 2021 году внедрены в национальное законодательство стран - членов Евросоюза.

Возможно ли совместное использование энергии в ФРГ?

В Германии это сделано, заверяет федеральное министерство экономики и защиты климата. Поскольку, как отмечается в ответе министерства на запрос DW, "законодательство ЕС (...) предусматривает не предоставление привилегий, а недискриминационное отношение (к сообществам ВИЭ. - Ред.)".

Союзы энергетических сообществ смотрят на ситуацию иначе. "Даже спустя два года после окончания срока внедрения (в немецкое законодательство предписаний ЕС. - Ред.) реализация проектов совместного использования энергии в Германии все еще невозможна", - говорит Валери Ланге (Valérie Lange), специалист по энергетической политике и экономике в Bündnis Bürgerenergie (BBEn) - головной НКО, занимающейся продвижением культуры энергетики местных сообществ и созданием сетей, объединяющих их участников.

По словам Ланге, электроэнергия не должна проходить через общую центральную сеть, если она используется внутри энергетического сообщества. Именно это необходимо для совместного использования энергии, выработанной крупными установками энергетических сообществ. "Но в Германии в настоящее время это фактически пока невозможно", - констатирует Ланге. В Минэкономики подтверждают, что самообеспечение электроэнергией разрешено для энергетических сообществ только "вне общественной сети".

"Тот, кто продает электроэнергию в ФРГ, считается торговцем ею"

Кроме того, продажа, например местным предприятиям, через центральную электросеть электроэнергии, произведенной такими сообществами, вряд ли будет выгодной при существующих правилах, добавляет Феликс Шефер (Felix Schäfer). Шефер - соучредитель и член правления Bürgerwerke, объединения, которое как торговец продает электроэнергию, выработанную многими такими немецкими сообществами, использующими ВИЭ.

Феликс Шефер Фото: DW

"Любой, кто в Германии продает через центральную сеть электроэнергию, автоматически считается торговцем ею и должен платить налоги и сборы, такие как налог на электричество или плата за передачу электроэнергии операторам сети", - объясняет Шефер.

Эти расходы, уточняет он, могут быть переложены на потребителей. Но для небольших общественных энергетических товариществ, в которых большая часть работы выполняется на общественных началах, осуществление таких поставок электроэнергии требовало бы огромных затрат, указывает Шефер.

Принесет ли Energy Sharing больше демократии на рынок электроэнергии?

А для потенциальных потребителей из-за сборов "зеленое" электричество из их собственного региона будет стоить как минимум столько же, сколько такое же, выработанное норвежскими ГЭС, продолжает Шефер.

Для индивидуальных домовладельцев ситуация иная. Они могут использовать "частную солнечную энергию с крыши собственного дома", то есть от своих - обычно субсидируемых государством - солнечных панелей. И по низкой цене - поскольку домовладельцам не приходится платить никаких сборов.

Жильцы, в домах которых на крыше нет своих солнечных батарей, могут присоединиться к совместным проектам. Чтобы и они могли получать электроэнергию из близлежащих источников по выгодным ценам, Bürgerwerke призывает значительно снизить для таких проектов налог на электричество и плату за передачу электроэнергии.

"Энергопереход не будет успешным без совместного использования энергии"

В BBEn считают, что правительство Германии обязано создать реальные финансовые стимулы для совместного использования энергии. И напоминают при этом о том, что, в конце концов, ФРГ хочет, чтобы к 2030 году 80 процентов производимой в стране электроэнергии поступало из ВИЭ - сейчас это около половины.

Члены товарищества Rhein-Sieg eG со своими семьями Фото: Thomas Schmitz/Bürgerenergie Rhein-Sieg eG

"Чтобы достичь заявленной цели, нам нужно гораздо больше ветрогенераторов и солнечных установок, чем раньше. И эти устройства будут гораздо заметнее, чем электростанции, работающие на ископаемом топливе, - они будут у всех на виду", - признает Валери Ланге из BBEn. "Чтобы люди участвовали в этом, они должны иметь возможность участвовать и в производстве (электроэнергии. - Ред.) - и получать от этого выгоду: электричество, которое они потом получат от "своих" станций, должно быть значительно дешевле покупного", - полагает Ланге. Без совместного использования электроэнергии энергетический переход в Германии не достигнет успеха, выражают уверенность в BBEn.

И требуют: все заинтересованные лица в радиусе 50 километров должны иметь возможность участвовать в проектах общественных электростанций. А если такая станция производит много электроэнергии, господдержка должна обеспечивать ее особую ценовую привлекательность. Идея заключается в том, чтобы создать стимул - прежде всего использовать ту электроэнергию, которая является "зеленой".

Умные счетчики электроэнергии в ФРГ все еще исключение

Но для этого необходимо знать, сколько электроэнергии поступает от региональных электростанций, а сколько из других источников - и когда. Это можно рассчитать с помощью "умных" счетчиков - цифровых приборов учета электроэнергии, которые измеряют потребление каждые четверть часа и способны отправлять данные прямо на мобильный телефон. Однако в Германии доля таких "умных" счетчиков сегодня составляет всего около трех процентов.

Хотя к концу 2024 года все счетчики электроэнергии должны стать в ФРГ цифровыми, это не означает, что они автоматически будут настоящими "умными" счетчиками. BBEn призывает устанавливать такие счетчики в первую очередь в зданиях и домашних хозяйствах, которые хотят участвовать в совместном использовании энергии.

"Сильное желание быть самодостаточным"

И таких домохозяйств может быть много. Томас Шмиц из Rhein-Sieg eG подчеркивает, что интерес к установке в собственном районе больших ветряных или солнечных электростанций выше, если люди могут извлекать из них выгоду. А энергетический кризис, вызванный в том числе вторжением России в Украину, еще больше усилил этот интерес, полагает Шмиц.

"Люди установили, что они очень зависимы от импорта энергии - и из стран, у которых они больше не хотят покупать энергию. Желание стать самодостаточными велико. Если они не могут добиться этого в своем районе, то по крайней мере хотят получать электроэнергию из своего региона".

Публикация подготовлена при финансовой поддержке журналистского фонда ЕС.

Смотрите также: