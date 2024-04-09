В ФРГ боятся обрушения старых мостов, поэтому строят новые

В Германии свыше половины автомобильных мостов сооружены до 1985. Они не рассчитаны на нынешние потоки автотранспорта. Их надо ремонтировать или сносить. Но на это нужны миллиарды.

По воле случая как раз в тот самый день, когда в России, в городе Вязьма Смоленской области, обрушился автомобильный мост, министерство транспорта ФРГ подтвердило сообщение газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что в Германии ремонт приходящих в негодность мостов потребует от государства намного больше инвестиций, чем ожидалось - примерно 10 млрд евро. Ежегодно!

Вязьма, 8 апреля 2024. Панинский мост обрушился на железнодорожные пути Фото: Russia Emergency Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Проблема в том, пояснила в Берлине пресс-служба министерства, что многие немецкие автобаны и федеральные дороги с соответствующими мостами были построены примерно в один и тот же период и теперь "их срок годности чисто технически истек". Ведь 55% автомобильных мостов, а их в Германии около 40 000, были введены в эксплуатацию до 1985 года. Поэтому теперь, спустя четыре, пять и более десятилетий, их пора основательно ремонтировать или даже полностью заменять. При этом срочно модернизировать либо сносить надо, по одним оценкам, 4000 мостов, а по другим даже 5000.

Движение по аварийному мосту срочно перекрыли

Самой наглядной иллюстрацией проблемы служит Rahmedetalbrücke - мост длиной 450 метров через долину речки Рамеде вблизи города Люденшайда в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ. В декабре 2021 года власти были вынуждены в срочном порядке перекрыть движение по нему, поскольку повреждения несущей конструкции, на которые специалисты впервые обратили внимание за десять лет до этого, приняли угрожающий характер.

Так мост через долину речки Рамеде вблизи города Люденшайда выглядел утром 7 мая 2023 Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

В мае 2023 года мост высотой 75 метров пришлось взорвать - и теперь на его месте строят новый, первую очередь которого планируется завершить в середине 2026 года. А до тех пор нескончаемый поток легковых и, главное, грузовых автомобилей днем и ночью объезжает закрытый отрезок автобана A45 прямо через город Люденшайд - к величайшему неудовольствию его жителей, которых беспокоят и шум, и вредные выхлопы, и сильно выросшая, особенно для детей, опасность ДТП.

Филигранная работа: снос моста близ Люденшайда 7 мая 2023 не повредил близлежащие дома Фото: Sebastian Sendlak/DeFodi Images/picture alliance

Собственно, именно этот поток автотранспорта и вызвал ускоренное разрушение моста через Рамеде, вошедшего в строй в конце 1960-х годов. Тогда проектировщики исходили из 25 000 автомобилей в сутки, а в 2010 году их оказалось 64 000, из них 13 000 грузовиков. Причем с годами грузовой автотранспорт становился все более тяжелым. Эта проблема актуальна для многих стран, в том числе и для России: мосты, построенные в 20-м веке, просто не были рассчитаны на то, что в 21-м веке автопоток так сильно вырастет, грузовые автоперевозки приобретут такую большую роль, а грузоподъемность фур настолько увеличится.

Пора обновлять инфраструктуру Западной Германии

В западной части Германии все это чувствуется особенно остро, ведь как раз через Северный Рейн - Вестфалию, самую густонаселенную федеральную землю ФРГ с большим количеством промышленных предприятий, где и без того много легкового и грузового автотранспорта, проходят еще и несколько транзитных автобанов, соединяющих западную и восточную, северную и южную части Евросоюза. А автобаны вместе с мостами строились в Западной Германии в основном в 1950-1970-х годах.

С этой точки зрения, восточная часть страны находится в значительно более выгодном положении, поскольку после воссоединения Германии в 1990-м году здесь развернулось широкомасштабное автодорожное строительство, так что многие мосты на территории бывшей ГДР были построены либо модернизированы в последние два-три десятилетия.

Город Зиген, земля Северный Рейн - Вестфалия, 18 октября 2020. Снос одного из пришедших в негодность мостов на автобане А45 Фото: Bernd Thissen/dpa/picture-alliance

А в одном только Северном Рейне - Вестфалии необходимо санировать 873 моста на автобанах, не считая федеральных и местных дорог. О том, насколько серьезно власти взялись в последние годы за решение задачи, каждый автомобилист в регионе знает не понаслышке: многочисленные стройки ведут к постоянным пробкам, а водителям грузовиков зачастую годами приходится ездить в объезд, потому что проезд по мостам закрывают для тяжелого транспорта.

Мост через Рейн в Кельне: два новых вместо одного старого

Тут самый известный пример - мост через Рейн, соединяющий северную часть города-миллионника Кельна с центром химической промышленности Леверкузеном. Здесь проходит А1 - третий по протяженности автобан Германии, и именно по этому мосту в последние десятилетия шла, в частности, значительная часть тех грузов, которые дальнобойщики везли из Испании, Франции или Нидерландов в сторону Берлина и дальше в Польшу или, к примеру, в Россию.

В результате уже в 2012 году специалисты оценили состояние построенного в середине 1960-х годов моста как критическое. Тогда же начались попытки его стабилизировать и отремонтировать, к тому же его закрыли для проезда грузовиков свыше 3,5 тонн. Но это, в свою очередь, привело к росту ежедневной нагрузки на близлежащие автомобильные мосты через Рейн, и теперь уже там стали обнаруживать повреждения. В конце концов, стало понятно, что спасти мост не удастся, и в 2017 приступили к строительству нового. Первоначально оно было рассчитано на шесть лет.

Так новый мост между Кельном и Леверкузеном на автобане А1 будет выглядеть после завершения строительства, запланированного на 2027 год Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

Вернее, двух новых мостов. На первом этапе рядом с продолжавшим действовать старым мостом проложили новый четырехполосный, который после ряда задержек, связанных с неудовлетворительным качеством работ и сменой подрядчика, был сдан в эксплуатацию всего два месяца назад, 4 февраля 2024 года. Теперь все движение, уже без ограничений для грузового автотранспорта, идет по нему, а на месте старого, который снесут, построят еще один четырехполосный. Так что с 2027 года, когда работы надеются завершить, автотранспорт сможет пересекать Рейн в этом месте по восьми полосам. Иными словами, пропускная способность удвоится.

Госкомпании Autobahn GmbH требуется еще 5,5 млрд евро

Этот растянувшийся, как минимум, на десять лет проект показывает, насколько сложным, масштабным и длительным процессом становится модернизация автомобильных мостов, особенно через крупные реки. А новость, пришедшая из Берлина 8 апреля, с которой и началась эта статья, показывает, насколько это дорогостоящее дело.

До сих пор в бюджете ФРГ на модернизацию автомобильных мостов на период до 2028 года было заложено 8,6 млрд евро ежегодно. Теперь министерство транспорта и отвечающая за строительство и ремонт автобанов государственная компания Autobahn GmbH сообщили, что из-за общего роста цен и зарплат расходы в этот период вырастут в общей сложности на 5,5 млрд евро. Перед правительством стоит теперь задача изыскать эти деньги, поскольку Германия с ее высокоразвитой экономикой просто не может позволить себе не модернизировать свою транспортную инфраструктуру. И уже тем более не может допустить обрушение мостов, да еще с человеческими жертвами.

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