В ФРГ боятся обрушения старых мостов, поэтому строят новые

В ФРГ боятся обрушения старых мостов, поэтому строят новые9 апреля 2024 г.
По воле случая как раз в тот самый день, когда в России, в городе Вязьма Смоленской области, обрушился автомобильный мост, министерство транспорта ФРГ подтвердило сообщение газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что в Германии ремонт приходящих в негодность мостов потребует от государства намного больше инвестиций, чем ожидалось - примерно 10 млрд евро. Ежегодно!
Проблема в том, пояснила в Берлине пресс-служба министерства, что многие немецкие автобаны и федеральные дороги с соответствующими мостами были построены примерно в один и тот же период и теперь "их срок годности чисто технически истек". Ведь 55% автомобильных мостов, а их в Германии около 40 000, были введены в эксплуатацию до 1985 года. Поэтому теперь, спустя четыре, пять и более десятилетий, их пора основательно ремонтировать или даже полностью заменять. При этом срочно модернизировать либо сносить надо, по одним оценкам, 4000 мостов, а по другим даже 5000.
Движение по аварийному мосту срочно перекрыли
Самой наглядной иллюстрацией проблемы служит Rahmedetalbrücke - мост длиной 450 метров через долину речки Рамеде вблизи города Люденшайда в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ. В декабре 2021 года власти были вынуждены в срочном порядке перекрыть движение по нему, поскольку повреждения несущей конструкции, на которые специалисты впервые обратили внимание за десять лет до этого, приняли угрожающий характер.
В мае 2023 года мост высотой 75 метров пришлось взорвать - и теперь на его месте строят новый, первую очередь которого планируется завершить в середине 2026 года. А до тех пор нескончаемый поток легковых и, главное, грузовых автомобилей днем и ночью объезжает закрытый отрезок автобана A45 прямо через город Люденшайд - к величайшему неудовольствию его жителей, которых беспокоят и шум, и вредные выхлопы, и сильно выросшая, особенно для детей, опасность ДТП.
Собственно, именно этот поток автотранспорта и вызвал ускоренное разрушение моста через Рамеде, вошедшего в строй в конце 1960-х годов. Тогда проектировщики исходили из 25 000 автомобилей в сутки, а в 2010 году их оказалось 64 000, из них 13 000 грузовиков. Причем с годами грузовой автотранспорт становился все более тяжелым. Эта проблема актуальна для многих стран, в том числе и для России: мосты, построенные в 20-м веке, просто не были рассчитаны на то, что в 21-м веке автопоток так сильно вырастет, грузовые автоперевозки приобретут такую большую роль, а грузоподъемность фур настолько увеличится.
Пора обновлять инфраструктуру Западной Германии
В западной части Германии все это чувствуется особенно остро, ведь как раз через Северный Рейн - Вестфалию, самую густонаселенную федеральную землю ФРГ с большим количеством промышленных предприятий, где и без того много легкового и грузового автотранспорта, проходят еще и несколько транзитных автобанов, соединяющих западную и восточную, северную и южную части Евросоюза. А автобаны вместе с мостами строились в Западной Германии в основном в 1950-1970-х годах.
С этой точки зрения, восточная часть страны находится в значительно более выгодном положении, поскольку после воссоединения Германии в 1990-м году здесь развернулось широкомасштабное автодорожное строительство, так что многие мосты на территории бывшей ГДР были построены либо модернизированы в последние два-три десятилетия.
А в одном только Северном Рейне - Вестфалии необходимо санировать 873 моста на автобанах, не считая федеральных и местных дорог. О том, насколько серьезно власти взялись в последние годы за решение задачи, каждый автомобилист в регионе знает не понаслышке: многочисленные стройки ведут к постоянным пробкам, а водителям грузовиков зачастую годами приходится ездить в объезд, потому что проезд по мостам закрывают для тяжелого транспорта.
Мост через Рейн в Кельне: два новых вместо одного старого
Тут самый известный пример - мост через Рейн, соединяющий северную часть города-миллионника Кельна с центром химической промышленности Леверкузеном. Здесь проходит А1 - третий по протяженности автобан Германии, и именно по этому мосту в последние десятилетия шла, в частности, значительная часть тех грузов, которые дальнобойщики везли из Испании, Франции или Нидерландов в сторону Берлина и дальше в Польшу или, к примеру, в Россию.
В результате уже в 2012 году специалисты оценили состояние построенного в середине 1960-х годов моста как критическое. Тогда же начались попытки его стабилизировать и отремонтировать, к тому же его закрыли для проезда грузовиков свыше 3,5 тонн. Но это, в свою очередь, привело к росту ежедневной нагрузки на близлежащие автомобильные мосты через Рейн, и теперь уже там стали обнаруживать повреждения. В конце концов, стало понятно, что спасти мост не удастся, и в 2017 приступили к строительству нового. Первоначально оно было рассчитано на шесть лет.
Вернее, двух новых мостов. На первом этапе рядом с продолжавшим действовать старым мостом проложили новый четырехполосный, который после ряда задержек, связанных с неудовлетворительным качеством работ и сменой подрядчика, был сдан в эксплуатацию всего два месяца назад, 4 февраля 2024 года. Теперь все движение, уже без ограничений для грузового автотранспорта, идет по нему, а на месте старого, который снесут, построят еще один четырехполосный. Так что с 2027 года, когда работы надеются завершить, автотранспорт сможет пересекать Рейн в этом месте по восьми полосам. Иными словами, пропускная способность удвоится.
Госкомпании Autobahn GmbH требуется еще 5,5 млрд евро
Этот растянувшийся, как минимум, на десять лет проект показывает, насколько сложным, масштабным и длительным процессом становится модернизация автомобильных мостов, особенно через крупные реки. А новость, пришедшая из Берлина 8 апреля, с которой и началась эта статья, показывает, насколько это дорогостоящее дело.
До сих пор в бюджете ФРГ на модернизацию автомобильных мостов на период до 2028 года было заложено 8,6 млрд евро ежегодно. Теперь министерство транспорта и отвечающая за строительство и ремонт автобанов государственная компания Autobahn GmbH сообщили, что из-за общего роста цен и зарплат расходы в этот период вырастут в общей сложности на 5,5 млрд евро. Перед правительством стоит теперь задача изыскать эти деньги, поскольку Германия с ее высокоразвитой экономикой просто не может позволить себе не модернизировать свою транспортную инфраструктуру. И уже тем более не может допустить обрушение мостов, да еще с человеческими жертвами.
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