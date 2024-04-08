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Обрушение моста в Смоленской области: погибла женщина

Ольга Лебедева
8 апреля 2024 г.

В Вязьме Смоленской области обрушился Панинский путепровод, с моста упали два автомобиля. Движение по железнодорожной ветке приостановлено, без газоснабжения остались почти 9 тысяч жителей.

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Полиция в России
По факту обрушения моста в Вязьме возбуждено уголовное делоФото: picture-alliance/dpa/ZB/A. Burgi

При обрушении Панинского автомобильного моста над железной дорогой в Вязьме Смоленской области упали ехавшие по нему два автомобиля. В результате в понедельник, 8 апреля, погибла находившаяся в легковом автомобиле женщина. Водитель грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.

В общей сложности пострадали пять человек, заявила пресс-служба регионального управления МЧС. "В Вяземскую ЦРБ доставлено пять пострадавших, среди них - один ребёнок 2010 года рождения. Состояние пострадавших средней степени тяжести и тяжелое. Все имеют множественные травмы", - заявил региональный Минздрав. 

Без газоснабжения остались почти 9 тысяч жителей

Кроме того, в результате обрушения путепровода повреждены сети газоснабжения, заявило министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области. "От газа отключены потребители Вяземского и Тёмкинского районов. Это 69 юридических лиц, пять котельных и около 8,8 тыс. физических лиц. Коммунальные службы переведены в усиленный режим работы", - отмечается в заявлении.

Панинский путепровод обрушился в Вязьме около 17.00 часов, повреждены железнодорожные пути на перегоне Вязьма - Семлёво. Движение поездов на ветке из Москвы в Минск приостановлено. Как отмечает "Радио Свобода", по данному маршруту поставлялись в том числе военные грузы.

По факту инцидента, который привел к гибели человека возбуждено уголовное дело, заявили в Следственном комитете РФ. Ведутся работы по расчистке путей. Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в Telegram, что "взял под личный контроль ситуацию" и выехал на место происшествия. Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 133 специалиста и 23 единицы техники, в том числе от МЧС РФ.

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