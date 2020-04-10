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Фото: Dmitry Serebryakov/dpa/TASS/picture alliance
Фото: Dmitry Serebryakov/dpa/TASS/picture alliance
Смоленск
Город на западе Россиийской Федерации. Административный центр Смоленской области.
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Контекст
Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?
Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?
Как для Дональда Туска, так и для Ярослава Качиньского поражение на парламентских выборах может означать закат карьеры.
Политика
15.10.2023
15 октября 2023 г.
Катастрофа под Смоленском: Польша требует ареста диспетчеров
Катастрофа под Смоленском: Польша требует ареста диспетчеров
Диспетчеры, не зная местоположения самолета, давали пилотам команды снизиться и идти на посадку, утверждают в Польше.
Катастрофы
17.09.2020
17 сентября 2020 г.
Актер Михаил Ефремов перенес сердечный приступ
Актер Михаил Ефремов перенес сердечный приступ
Сердечный приступ актера Михаила Ефремова мог быть вызван нервным потрясением, связанным с ДТП 8 июня.
Политика
26.06.2020
26 июня 2020 г.
В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском
В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 лет тому назад погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще
Политика
10.04.2020
10 апреля 2020 г.
Польша требует от России вернуть обломки Ту-154 президента
Польша требует от России вернуть обломки Ту-154 президента
Международное право не дает России оснований удерживать обломки разбившегося под Смоленском самолета, заявил МИД Польши.
Общество
10.04.2020
10 апреля 2020 г.
СКР счел единым взгляд Польши и РФ на смоленскую катастрофу
СКР счел единым взгляд Польши и РФ на смоленскую катастрофу
Эксперты Польши и России не нашли следов взрывчатки на фрагментах Ту-154, разбившегося под Смоленском, заявили в СКР.
Политика
10.04.2020
10 апреля 2020 г.
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