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Фото: Dmitry Serebryakov/dpa/TASS/picture allianceФото: Dmitry Serebryakov/dpa/TASS/picture alliance

Смоленск

Город на западе Россиийской Федерации. Административный центр Смоленской области.

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Контекст

Председатель партии "Гражданская платформа" Дональд Туск (слева) и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский (справа)

Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?

Выборы в Польше. Кто победит - Туск или Качиньский?

Как для Дональда Туска, так и для Ярослава Качиньского поражение на парламентских выборах может означать закат карьеры.
Политика15 октября 2023 г.
Обломки Ту-154, в котором находился Лех Качиньский и еще 95 человек

Катастрофа под Смоленском: Польша требует ареста диспетчеров

Катастрофа под Смоленском: Польша требует ареста диспетчеров

Диспетчеры, не зная местоположения самолета, давали пилотам команды снизиться и идти на посадку, утверждают в Польше.
Катастрофы17 сентября 2020 г.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде Москвы 9 июня 2020 года

Актер Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

Актер Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

Сердечный приступ актера Михаила Ефремова мог быть вызван нервным потрясением, связанным с ДТП 8 июня.
Политика26 июня 2020 г.
Брат погибшего президента Ярослав Качиньский на траурной церемонии

В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском

В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском

В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 лет тому назад погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще
Политика10 апреля 2020 г.
Фрагменты польского Ту-154, разбившегося под Смоленском

Польша требует от России вернуть обломки Ту-154 президента

Польша требует от России вернуть обломки Ту-154 президента

Международное право не дает России оснований удерживать обломки разбившегося под Смоленском самолета, заявил МИД Польши.
Общество10 апреля 2020 г.
Фрагмент фюзеляжа польского Ту-154, разбившегося под Смоленском

СКР счел единым взгляд Польши и РФ на смоленскую катастрофу

СКР счел единым взгляд Польши и РФ на смоленскую катастрофу

Эксперты Польши и России не нашли следов взрывчатки на фрагментах Ту-154, разбившегося под Смоленском, заявили в СКР.
Политика10 апреля 2020 г.
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