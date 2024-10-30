Над шестью регионами РФ сбиты 23 беспилотника

Украинские БПЛА уничтожены в Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областях, заявило министерство обороны РФ. В регионах утверждают, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

Над шестью российскими регионами минувшей ночью уничтожены 23 украинских беспилотника, сообщило в среду, 30 октября, министерство обороны РФ. По его данным, семь дронов были сбиты над Ростовской областью, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, по три - над Орловской и Брянской и один - над Белгородской, . О последствиях атаки в сообщении министерства не уточняется.

Власти регионов заявили об отсутствии пострадавших

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что беспилотники были сбиты в Неклиновском районе, пострадавших и разрушений на земле нет. Об отсутствии пострадавших написали также в своих Telegram-каналах главы Смоленской, Орловской и Брянской областей Василий Анохин , Андрей Клычков и Александр Богомаз .

В Железногорске Курской области "зафиксировано незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий", заявил руководитель региона Алексей Смирнов. По его словам, "пожар оперативно ликвидировали". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не комментировал последствия атаки.

РИА "Новости" со ссылкой на Росавиацию передает, что в московском аэропорту Шереметьево "из соображений безопасности" временно не принимали и не отправляли рейсы. Власти Москвы и Московской области о возможных атаках дронов не заявляли.

Атака на Украину

Той же ночью Россия, продолжающая войну против Украины, совершила очередную атаку на соседнюю страну. Удары были нанесены ракетой неустановленного типа, выпущенной из Белгородской области, а также 62 беспилотниками Shahed и беспилотниками неустановленного типа, запущенными из Орла и Приморско-Ахтарска, заявили Воздушные силы ВСУ. Украинским подразделениям удалось сбить 33 дрона над 10 областями.