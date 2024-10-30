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Россия атаковала Украину 62 ударными дронами и ракетой

Ольга Лебедева
30 октября 2024 г.

Воздушные силы ВСУ сбили 33 российских беспилотника над десятью областями Украины. Одним из направлений атаки являлся Киев.

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Дроны в ночном Киеве
Уничтожение дронов над Киевом, фото из архиваФото: Gleb Garanich/REUTERS

Россия в ночь на среду, 30 октября, совершила новую ночную атаку на Украину. Удары были нанесены ракетой неустановленного типа, выпущенной из Белгородской области, а также 62 ударными беспилотниками Shahed и беспилотниками неустановленного типа, запущенными из Орла и Приморско-Ахтарска, заявили Воздушные силы ВСУ.

По их данным, целью российской ракеты являлся частный сектор в Сумской области. В Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях украинские военные сбили 33 российских беспилотника. Еще 25 БПЛА были "локационно потеряны", информация о них уточняется, указано в заявлении Воздушных сил ВСУ. 

"Тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях", - напомнили также в ВСУ.

Новая атака на Киев

В ту же ночь российские войска в очередной раз атаковали Киев. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что над городом были зафиксированы несколько БПЛА, работала ПВО. В Соломенском районе был взрыв, обломки дрона упали на один из домов. "В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте", - написал Кличко в 4.49 по Киеву.

Спустя несколько минут после этого он сообщил, что пожар, возникший вследствие падения обломков дрона, был "оперативно ликвидирован". Городские власти уточнили, что из жилого здания были эвакуированы 18 человек. 

 

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