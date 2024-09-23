Три человека погибли при обстреле Белгородской области

Три человека погибли при обстреле Белгородской области23 сентября 2024 г.
Три мирных жителя погибли и четверо ранены при обстреле ВСУ села Архангельское в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди погибших двое взрослых и подросток.
Среди раненных также двое подростков, получившие различные осколочные ранения.
По информации губернатора, территория области была атакована беспилотниками. Пострадали объекты социальной инфраструктуры и котельная в селе Вязовое.
В условиях военных действий информация сторон сложно поддается проверке. В то же время известно, что после начала полномасштабной войны в Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракет. Белгородская область, граничащая с Харьковской областью Украины, страдает больше других регионов.