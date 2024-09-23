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Три человека погибли при обстреле Белгородской области

Виталий Кропман
23 сентября 2024 г.

В селе Архангельское погибли двое взрослых и подросток. Еще четыре человека, включая двух подростков, получили ранения различной степени тяжести. Удары также нанесены по объектам социальной инфраструктуры и энергетики.

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Последствия удара по Шебекино (Фото из архива)
Последствия удара по Шебекино (Фото из архива)Фото: Russia Emergency Ministry/TASS/picture alliance

Три мирных жителя погибли и четверо ранены при обстреле ВСУ села Архангельское в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди погибших двое взрослых и подросток.

Среди раненных также двое подростков, получившие различные осколочные ранения.

По информации губернатора, территория области была атакована беспилотниками. Пострадали объекты социальной инфраструктуры и котельная в селе Вязовое.

В условиях военных действий информация сторон сложно поддается проверке. В то же время известно, что после начала полномасштабной войны в Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников и ракет. Белгородская область, граничащая с Харьковской областью Украины, страдает больше других регионов.

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