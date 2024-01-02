Пассажиропоток в "Шереметьево" за 2023 год вырос на четверть

В 2023 году крупнейший аэропорт России - московский "Шереметьево" - увеличил пассажиропоток на 28,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщил во вторник, 2 января, первый заместитель генерального директора аэропорта Андрей Никулин.

"За 2023 год мы подводим итоги с хорошим ростом: всего мы обслужили 36,6 млн пассажиров", - отчитался Никулин перед главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На внутренних рейсах, по словам Никулина, было обслужено 27 млн пассажиров, что на 22% больше прошлого года, на международных - 9,6 млн пассажиров, что в полтора раза больше показателей 2022 года. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Анталья, Стамбул, Ереван, Минск и Пекин.

Пассажиропоток в "Шереметьево" растет после пандемии и санкций

В 2022 году после введения санкций за вторжение в Украину, ударивших по российской авиаотрасли, аэропорт "Шереметьево" обслужил 28,4 млн человек - на 8% меньше, чем в 2021-м, напоминает "Интерфакс". В допандемийный 2019 год через аэропорт было перевезено 49,9 млн пассажиров.

Вернуться к этим показателям в 2024 году "Шереметьево" не удастся. По словам Андрея Никулина, аэропорт рассчитывает перевезти около 38,7 млн пассажиров - на 7% больше показателей прошедшего года.

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