Почему за время пандемии вырос спрос на бизнес-джеты

Что общего у перелетов частными самолетами и наркотических средств? Ответ прост - и те, и другие вызывают привыкание. Полетав частным самолетом хотя бы несколько раз, трудно отказаться от этого средства передвижения. Бизнес-джеты прилетают и улетают в любое удобное для пассажира время. Не нужно стоять в очереди на досмотр и платить за перевес багажа. На протяжении десятилетий частные самолеты использовались для перелетов богатых и очень богатых людей, превратившись в один из символов высшего социального статуса.

Но с начала пандемии все больше пассажиров стремятся летать частными самолетами не только из соображений комфорта, но и по другим причинам - например, чтобы избежать переполненных аэропортов или просто добраться туда, куда перестали летать коммерческие авиалинии.

Пассажирам частных самолетов не нужно стоять в очередях в переполненных аэропортах и платить за перевес багажа

Новый вариант коронавируса - омикрон - вынудил ряд стран закрыть границы для массовых посещений из-за рубежа. Возможно, это еще больше увеличит использование частных самолетов деловыми людьми и миллионерами, охваченными лихорадкой дальних перелетов.

Кто покупает бизнес-джеты?

Хотя богатые путешественники и предпочитают летать частными самолетами, покупают их, в основном, не они, а компании, сдающие бизнес-джеты в аренду, причем, в значительном количестве.

Авиапарк компании NetJets на сегодняшний день составляет более 760 самолетов, рассчитанных на 6-14 пассажиров, что делает ее одним из крупнейших авиаперевозчиков в мире. Такие компании предлагают ряд предоплаченных программ, гарантирующих клиентам определенное количество летных часов, или варианты покупки части летного времени самолета. Большинство из них также предлагают одноразовые чартеры или другие модели лизинга.

В последнее время членские карты NetJet стали настолько популярными, что их полностью раскупили. Желающих приобрести их компания заносит в список ожидания, объясняя это "беспрецедентным спросом на полеты".

Согласно последнему глобальному прогнозу развития бизнес-авиации, опубликованному в октябре компанией Honeywell Aerospace, в текущем году количество часов полетов, сделанных частными самолетами, по сравнению с 2020 годом увеличится на 50%. Это примерно на 5% больше, чем до пандемии.

Бизнес-джеты бывают разных размеров - от самолетов для нескольких пассажиров до роскошных летающих дворцов

И речь не только об увеличении часов перелетов. После 2020 года, на протяжении которого поставки бизнес-джетов упали, объем продаж частных самолетов снова вырос. Основываясь на данных отраслевых исследований и опросов, исследование Honeywell прогнозирует и дальнейший рост: в отчете говорится, что в течение следующих 10 лет будет поставлено около 7400 новых бизнес-джетов на общую сумму 238 миллиардов долларов (211 миллиардов евро).

В октябре NetJets заказала 100 шестиместных самолетов Embraer Phenom 300 - одной из самых востребованных моделей в авиапарке компании. На сегодняшний день в распоряжении NetJets находятся 100 таких самолетов. В общей сложности компания инвестирует около 2,5 миллиарда долларов в новые лайнеры, поставка которых должна состояться до конца 2022 года, отметили в NetJets.

Производство легких и средних самолетов планирует увеличить не только фирма Embraer, но и другие их производители - такие как Cessna, Gulfstream, Bombardier и Dassault Falcon.

Дефицитный рынок частных самолетов

Около 90% операторов бизнес-джетов сообщили, что на их планы по покупке самолетов не повлияли ни продолжающаяся пандемия, ни ухудшение экологической ситуации. Как отмечается в отчете за 2021 год группы компаний Transport & Environment (T&E), в одной лишь Европе выбросы CO2 от полетов частными самолетами в период с 2005 по 2019 годы возросли почти на треть (31%), опередив темпы роста выбросов углекислого газа, приходящихся на долю коммерческой авиации.

Бизнес-джеты производят в пересчете на пассажира в среднем в 10 раз больше CO2, чем большие авиалайнеры

В докладе анализируется влияние на климат в Европе частных самолетов. В нем, в частности, говорится, что бизнес-джеты производят в среднем в 10 раз больше углекислого газа в пересчете на пассажира, чем большие авиалайнеры. При этом эксперты группы компаний T&E отмечают, что владельцы частных самолетов, средний достаток которых составляет 1,3 млрд евро, могут помочь решить проблему выбросов СО2, внеся свой вклад в развитие более экологичных технологий и внедрение инноваций, способных обеспечить климатическую нейтральность авиаперелетов.

По прогнозам отраслевых аналитиков, к примеру, таких, как JETNET iQ, в ближайшем будущем продажи частных самолетов еще возрастут. Лидерство в отрасли останется за Северной Америкой. По прогнозам Honeywell, в следующие пять лет около 63% мирового спроса на новые бизнес-джеты будет приходиться на североамериканских операторов. На Европу придется 16%, а на Азиатско-Тихоокеанский регион - около 12%.

Еще одним показателем дефицита на рынке является то, что операторы бизнес-джетов приобретают все больше подержанных самолетов. Это говорит о том, что производители не были готовы к повышенному спросу, что привело к сокращению числа подержанных самолетов и росту цен на них.

По данным Honeywell, в глобальном масштабе авиаперевозчики, работающие с частными самолетами, ожидают, что в течение следующих пяти лет 28% их авиапарков будут заменены или расширены за счет подержанных машин. При этом 65% компаний, сдающих в аренду бизнес-джеты, ожидают, что в следующем году их услугами будут пользоваться еще чаще.

Коммерческая авиаотрасль восстанавливается гораздо медленнее

Все это резко контрастирует с медленным восстановлением коммерческой авиации, которая гораздо чувствительнее реагирует на отмену рейсов, запреты на поездки и небольшое количество пассажиров.

В то время как число региональных перелетов, особенно в Китае и США, возвращается к допандемийному уровню, "дальние рейсы продолжают восстанавливаться медленнее - хотя отмена запрета на въезд в США для вакцинированных туристов будет способствовать значительному спросу", объясняет DW Картик Венкатараман, руководитель сектора логистики и транспорта в консалтинговой компании Bain & Company.

Предела суммам, которые можно потратить на частный самолет, нет

Хотя он и ожидает, что 2022 год принесет стабильное восстановление, в воздухе витает неопределенность. "Мы верим в то, что люди хотят путешествовать, но, скорее всего, нам удастся вернуться к допандемийному уровню не ранее 2025 года или даже позже, и авиакомпаниям придется быстро реагировать на динамику спроса и предложения", - заключил американский аналитик.

Нина Витткамп (Nina Wittkamp), партнер консалтинговой компании McKinsey в Мюнхене, также осторожна в своих прогнозах и считает, что коммерческие авиаперевозки восстановятся не ранее 2023-2024 годов. "Ожидается, что спрос на отдых и путешествия, в числе которых - поездки к родным и друзьям, восстановится в 2023 году, в то время как бизнес-полетам понадобится больше времени, - сказала она DW. - Туристические полеты вернутся к допандемийному уровню гораздо быстрее из-за накопившегося спроса".

Немецкий аналитик вполне допускает возможность повышения цен на авиабилеты. Кроме того, на многих рынках некоторое время может наблюдаться избыток предложения самолетов, "поскольку авиакомпании реструктурируют свои парки". На этом фоне, констатирует Нина Витткамп, перелеты частными самолетами переживают настоящий бум: увеличился объем перевозок и время ожидания поставки бизнес-джетов.

Впрочем, полеты частными самолетами - это привилегия, воспользоваться которой могут очень немногие. Для миллионов путешественников, застрявших в переполненных аэропортах, необходимость провести немного времени в ожидании бизнес-джета кажется наименьшей из проблем.

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