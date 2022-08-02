 Металлургический завод в Фёльклингене | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 02.08.2022

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По Германии

Металлургический завод в Фёльклингене

Комбинат "Фёльклингер Хютте" - индустриальный памятник Всемирного наследия в немецкой земле Саар.

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Металлургический завод в Фёльклингене - комбинат "Фёльклингер Хютте" (Völklinger Hütte) на почтовой открытке около 1900 года

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Комбинат "Фёльклингер Хютте", 1917 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Железнодорожная станция "Фёльклинген", 1994 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Мастер-класс для фотографов на фоне индустриальной архитектуры, 2000 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Постоянная световая инсталляция Ханса Петера Куна, 2007 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Доменный воздухонагреватель "Фёльклингер Хютте", 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Зал воздушных компрессоров, 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Пасека на территории бывшего коксового цеха, 2021 год

  • Unesco-Welterbe Völklinger Hütte

    Шлаковые ковши. "Фёльклингер Хютте", 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экскурсия по цеху очистки доменного газа, 2016 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Хлопчатобумажные фильтры для очистки доменного газа, 2016 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима в Фёльклингене, 2018 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    "Фёльклингер Хютте" - место проведения больших выставок. Одна из экспозиций 2018 года была посвящена Елизавете II

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экспонат выставки "Золото фараонов" на "Фёльклингер Хютте", 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экспонаты выставки "Египет - Боги. Люди. Фараоны", 2015 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Выставка "Будда" в зале воздуходувных машин, 2017 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Выставка "Generation Pop!" в Фёльклингене, 2013 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экспонат выставки "Астерикс и кельты", 2011 год


  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Металлургический завод в Фёльклингене - комбинат "Фёльклингер Хютте" (Völklinger Hütte) на почтовой открытке около 1900 года

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Комбинат "Фёльклингер Хютте", 1917 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Железнодорожная станция "Фёльклинген", 1994 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Мастер-класс для фотографов на фоне индустриальной архитектуры, 2000 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Постоянная световая инсталляция Ханса Петера Куна, 2007 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Доменный воздухонагреватель "Фёльклингер Хютте", 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Зал воздушных компрессоров, 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Пасека на территории бывшего коксового цеха, 2021 год

  • Unesco-Welterbe Völklinger Hütte

    Шлаковые ковши. "Фёльклингер Хютте", 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экскурсия по цеху очистки доменного газа, 2016 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Хлопчатобумажные фильтры для очистки доменного газа, 2016 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима в Фёльклингене, 2018 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    "Фёльклингер Хютте" - место проведения больших выставок. Одна из экспозиций 2018 года была посвящена Елизавете II

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экспонат выставки "Золото фараонов" на "Фёльклингер Хютте", 2019 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экспонаты выставки "Египет - Боги. Люди. Фараоны", 2015 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Выставка "Будда" в зале воздуходувных машин, 2017 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Выставка "Generation Pop!" в Фёльклингене, 2013 год

  • Металлургический комбинат в Фёльклингене

    Экспонат выставки "Астерикс и кельты", 2011 год