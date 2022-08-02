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Комбинат "Фёльклингер Хютте" - индустриальный памятник Всемирного наследия в немецкой земле Саар.
Металлургический завод в Фёльклингене - комбинат "Фёльклингер Хютте" (Völklinger Hütte) на почтовой открытке около 1900 года
Комбинат "Фёльклингер Хютте", 1917 год
Железнодорожная станция "Фёльклинген", 1994 год
Мастер-класс для фотографов на фоне индустриальной архитектуры, 2000 год
Постоянная световая инсталляция Ханса Петера Куна, 2007 год
Доменный воздухонагреватель "Фёльклингер Хютте", 2019 год
Зал воздушных компрессоров, 2019 год
Пасека на территории бывшего коксового цеха, 2021 год
Шлаковые ковши. "Фёльклингер Хютте", 2019 год
Экскурсия по цеху очистки доменного газа, 2016 год
Хлопчатобумажные фильтры для очистки доменного газа, 2016 год
Король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима в Фёльклингене, 2018 год
"Фёльклингер Хютте" - место проведения больших выставок. Одна из экспозиций 2018 года была посвящена Елизавете II
Экспонат выставки "Золото фараонов" на "Фёльклингер Хютте", 2019 год
Экспонаты выставки "Египет - Боги. Люди. Фараоны", 2015 год
Выставка "Будда" в зале воздуходувных машин, 2017 год
Выставка "Generation Pop!" в Фёльклингене, 2013 год
Экспонат выставки "Астерикс и кельты", 2011 год
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