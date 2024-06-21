Amazon против Microsoft: битва IT-гигантов за рынок Германии

Американская корпорация Amazon вложит в ФРГ еще 10 млрд евро в дата-центры и облачные услуги, а также в логистику интернет-магазина. Это - ответ на инвестиции главного конкурента из США.

Поток американских инвестиций в экономику Германии продолжает нарастать, причем все больше средств направляется в сферу информационных технологий. Корпорация Amazon, лидирующая с большим отрывом на немецком рынке онлайн-торговли, объявила 19 июня, что вложит в ФРГ еще 10 млрд евро. При этом львиная доля этой гигантской суммы пойдет на расширение вычислительных центров для предоставления облачных услуг. Иными словами: на развитие цифровой инфраструктуры.

Новые логистические центры и два новых офиса

Это направление бизнеса корпорации широкой публике мало известно: большинство жителей Германии связывают с брендом Amazon только крупнейший в стране интернет-магазин. Для обслуживания его покупателей корпорация построила за четверть века работы в ФРГ 21 логистический центр.

Логистический центр Amazon в Гросенкнетене на северо-западе ФРГ открылся в августе 2023 года Фото: Hauke-Christian Dittrich/picture alliance/dpa

Очередной такой крупный склад должен войти в строй в августе в западногерманской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, предыдущий приступил к работе в мае в восточногерманской Тюрингии. В результате к концу 2024 года число постоянных сотрудников корпорации вырастет в Германии до 40 тысяч человек.

На развитие логистики, на дальнейшую роботизацию всех этих центров и на обустройство двух новых штаб-квартир своей немецкой дочерней компании в Мюнхене и Берлине (до сих пор сотрудников приходилось распределять в этих двух городах по нескольким менее крупным офисным зданиям) Amazon направит теперь 1,2 млрд евро из выделенной инвестиционной суммы.

Достроенный этой зимой небоскреб Amazon Tower стал самым высоким зданием в Берлине. Сотрудники корпорации смогут переехать в него к концу 2024 года Фото: Olaf Schuelke/IMAGO

Amazon Web Services хочет сохранить мировое лидерство

Остальные 8,8 млрд евро корпорация намерена до 2026 года вложить в расширение бизнеса немецкого подразделения своей быстро растущей дочерней компании Amazon Web Services (AWS). По всему миру ее вычислительные центры предоставляют клиентам - компаниям и госучреждениям - услуги по обработке и хранению данных на своих серверах, короче - облачные услуги. Выделенные миллиарды пойдут на развитие центра AWS во Франкфурте-на-Майне, включая строительные работы, закупку оборудования, приобретение софта.

Франкфурт-на-Майне - это не только финансовая столица Германии с Франкфуртской фондовой биржей и большим числом штаб-квартир банков, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также с офисами инвестиционных, страховых и прочих финансовых компаний со всего мира. Это еще и центр экономического региона Рейн-Майн с многочисленными индустриальными компаниями и крупнейшим в ФРГ Франкфуртским аэропортом. И все они пользуются дата-центрами либо являются их потенциальными клиентами, ведь значение облачных технологий в условиях стремительного развития искусственного интеллекта будет быстро нарастать.

А мировым лидером по оказанию облачных услуг с долей в 31% была и остается именно компания Amazon Web Services, напоминает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на Synergy Research Group. Однако в 1-м квартале 2024 года, по данным этого американского института маркетинговых исследований, занимающая второе место на глобальном рынке облачных услуг платформа Azure американской корпорации Microsoft смогла несколько потеснить AWS.

Инвестиционные планы Microsoft в ФРГ

Берлин, 15.02.2024: канцлер Германии Олаф Шольц и глава Microsoft Брэд Смит в представительстве корпорации в столице ФРГ Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Немецкий дата-центр Microsoft тоже находится во Франкфурте-на-Майне, и не далее как четыре месяца назад, в феврале, этот американский IT-гигант объявил о намерении удвоить технические мощности Azure в Германии. Для этого в расширение франкфуртского вычислительного центра и в строительство двух новых в окрестностях Кельна будут вложены 3,2 млрд евро, что станет крупнейшей одноразовой инвестицией Microsoft за 40 лет работы в Германии, торжественно объявил в Берлине глава корпорации Брэд Смит в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

И вот теперь к Олафу Шольцу в берлинское ведомство федерального канцлера приехал глава Amazon Энди Ясси с топ-менеджерами корпорации, чтобы объявить о вложении почти 9 млрд евро в расширение в Германии облачных услуг AWS, что выглядит как прямой ответ на предстоящую экспансию основного конкурента.

При этом руководители Amazon напомнили, что всего месяц назад, в середине мая, уже обнародовали в Германии отдельную инвестиционную программу размером в 7,8 млрд евро. Эти средства пойдут на создание к концу 2025 года и развитие до 2040 года в восточногерманской федеральной земле Бранденбург, граничащей со столицей ФРГ Берлином, первого немецкого подразделения общеевропейского суверенного облака AWS European Sovereign Cloud с соответствующими вычислительными центрами.

Так что намеченные на данный момент в Германии суммарные инвестиции Amazon составляют теперь уже 17,8 млрд евро.

Олаф Шольц на встрече с делегацией американской корпорации с удовлетворением отметил, что Amazon подает своими планами "сильный сигнал", свидетельствующий о том, что "Германия остается очень привлекательной для инвесторов и пользуется их доверием".

19 июня 2024 года Олаф Шольц принял в Берлине главу Amazon Энди Ясси (справа) и директора компании по ФРГ, Австрии и Швейцарии Рокко Бройнингера (слева) Фото: picture alliance/dpa/Bundesregierung

Повышение цифровой грамотности населения ФРГ

Отличительная черта инвестиционных программ обеих корпораций состоит в том, что создание и расширение вычислительных центров в Германии будет сопровождаться не только подготовкой кадров и повышением квалификации IT-специалистов, но и проектами по обучению самых разных целевых групп работе с облачными технологиями и искусственным интеллектом.

Так, Microsoft задалась амбициозной целью в сотрудничестве с широким кругом партнеров от предприятий и центров повышения квалификации до университетов и неправительственных организаций к концу 2025 года охватить свыше 1,2 млн человек. Компания Amazon Web Services конкретных цифр не называет, но тоже намерена поддерживать по всей Германии как поиск талантов, так и обучение рядовых пользователей - и тем самым потенциальных клиентов.

Так что речь идет не только о капиталовложениях в цифровую инфраструктуру Германии, но и о повышении цифровой грамотности ее населения.