Amazon против Microsoft: битва IT-гигантов за рынок Германии

Amazon против Microsoft: битва IT-гигантов за рынок Германии21 июня 2024 г.
Поток американских инвестиций в экономику Германии продолжает нарастать, причем все больше средств направляется в сферу информационных технологий. Корпорация Amazon, лидирующая с большим отрывом на немецком рынке онлайн-торговли, объявила 19 июня, что вложит в ФРГ еще 10 млрд евро. При этом львиная доля этой гигантской суммы пойдет на расширение вычислительных центров для предоставления облачных услуг. Иными словами: на развитие цифровой инфраструктуры.
Новые логистические центры и два новых офиса
Это направление бизнеса корпорации широкой публике мало известно: большинство жителей Германии связывают с брендом Amazon только крупнейший в стране интернет-магазин. Для обслуживания его покупателей корпорация построила за четверть века работы в ФРГ 21 логистический центр.
Очередной такой крупный склад должен войти в строй в августе в западногерманской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, предыдущий приступил к работе в мае в восточногерманской Тюрингии. В результате к концу 2024 года число постоянных сотрудников корпорации вырастет в Германии до 40 тысяч человек.
На развитие логистики, на дальнейшую роботизацию всех этих центров и на обустройство двух новых штаб-квартир своей немецкой дочерней компании в Мюнхене и Берлине (до сих пор сотрудников приходилось распределять в этих двух городах по нескольким менее крупным офисным зданиям) Amazon направит теперь 1,2 млрд евро из выделенной инвестиционной суммы.
Amazon Web Services хочет сохранить мировое лидерство
Остальные 8,8 млрд евро корпорация намерена до 2026 года вложить в расширение бизнеса немецкого подразделения своей быстро растущей дочерней компании Amazon Web Services (AWS). По всему миру ее вычислительные центры предоставляют клиентам - компаниям и госучреждениям - услуги по обработке и хранению данных на своих серверах, короче - облачные услуги. Выделенные миллиарды пойдут на развитие центра AWS во Франкфурте-на-Майне, включая строительные работы, закупку оборудования, приобретение софта.
Франкфурт-на-Майне - это не только финансовая столица Германии с Франкфуртской фондовой биржей и большим числом штаб-квартир банков, включая Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также с офисами инвестиционных, страховых и прочих финансовых компаний со всего мира. Это еще и центр экономического региона Рейн-Майн с многочисленными индустриальными компаниями и крупнейшим в ФРГ Франкфуртским аэропортом. И все они пользуются дата-центрами либо являются их потенциальными клиентами, ведь значение облачных технологий в условиях стремительного развития искусственного интеллекта будет быстро нарастать.
А мировым лидером по оказанию облачных услуг с долей в 31% была и остается именно компания Amazon Web Services, напоминает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на Synergy Research Group. Однако в 1-м квартале 2024 года, по данным этого американского института маркетинговых исследований, занимающая второе место на глобальном рынке облачных услуг платформа Azure американской корпорации Microsoft смогла несколько потеснить AWS.
Инвестиционные планы Microsoft в ФРГ
Немецкий дата-центр Microsoft тоже находится во Франкфурте-на-Майне, и не далее как четыре месяца назад, в феврале, этот американский IT-гигант объявил о намерении удвоить технические мощности Azure в Германии. Для этого в расширение франкфуртского вычислительного центра и в строительство двух новых в окрестностях Кельна будут вложены 3,2 млрд евро, что станет крупнейшей одноразовой инвестицией Microsoft за 40 лет работы в Германии, торжественно объявил в Берлине глава корпорации Брэд Смит в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).
И вот теперь к Олафу Шольцу в берлинское ведомство федерального канцлера приехал глава Amazon Энди Ясси с топ-менеджерами корпорации, чтобы объявить о вложении почти 9 млрд евро в расширение в Германии облачных услуг AWS, что выглядит как прямой ответ на предстоящую экспансию основного конкурента.
При этом руководители Amazon напомнили, что всего месяц назад, в середине мая, уже обнародовали в Германии отдельную инвестиционную программу размером в 7,8 млрд евро. Эти средства пойдут на создание к концу 2025 года и развитие до 2040 года в восточногерманской федеральной земле Бранденбург, граничащей со столицей ФРГ Берлином, первого немецкого подразделения общеевропейского суверенного облака AWS European Sovereign Cloud с соответствующими вычислительными центрами.
Так что намеченные на данный момент в Германии суммарные инвестиции Amazon составляют теперь уже 17,8 млрд евро.
Олаф Шольц на встрече с делегацией американской корпорации с удовлетворением отметил, что Amazon подает своими планами "сильный сигнал", свидетельствующий о том, что "Германия остается очень привлекательной для инвесторов и пользуется их доверием".
Повышение цифровой грамотности населения ФРГ
Отличительная черта инвестиционных программ обеих корпораций состоит в том, что создание и расширение вычислительных центров в Германии будет сопровождаться не только подготовкой кадров и повышением квалификации IT-специалистов, но и проектами по обучению самых разных целевых групп работе с облачными технологиями и искусственным интеллектом.
Так, Microsoft задалась амбициозной целью в сотрудничестве с широким кругом партнеров от предприятий и центров повышения квалификации до университетов и неправительственных организаций к концу 2025 года охватить свыше 1,2 млн человек. Компания Amazon Web Services конкретных цифр не называет, но тоже намерена поддерживать по всей Германии как поиск талантов, так и обучение рядовых пользователей - и тем самым потенциальных клиентов.
Так что речь идет не только о капиталовложениях в цифровую инфраструктуру Германии, но и о повышении цифровой грамотности ее населения.