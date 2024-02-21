Искусственный интеллект в Европе: Microsoft вложит миллиарды

Американский IT-гигант объявил о крупнейшей в истории фирмы инвестиции в Германии и о расширении дата-центров в Испании. На экспансию в ЕС и в Великобританию выделены 8 млрд евро.

В Европе стремительно растет спрос на услуги в области искусственного интеллекта (ИИ) и на облачные сервисы, и теперь американский гигант IT-индустрии Microsoft отреагировал на потребности европейского бизнеса многомиллиардной инвестиционной программой. В ближайшие два года корпорация вложит в расширение технических возможностей своих вычислительных центров и в подготовку кадров около 8 млрд евро. Эти капиталовложения пойдут в страны ЕС - Германию и Испанию, а также в Великобританию.

Microsoft удвоит мощности своих дата-центров в Европе

Самая большая сумма - свыше 3,2 млрд евро - будет вложена в ФРГ, и это станет крупнейшей инвестицией Microsoft за 40 лет работы на немецком рынке. Об этом капиталовложении президент корпорации Брэд Смит торжественно объявил в Берлине 15 февраля в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz). Спустя всего несколько дней, 19 февраля, Брэд Смит и испанский премьер-министр Педро Санчес сообщили об инвестициях в Испании в размере 1,95 млрд евро.

А ранее, в конце ноября 2023, аналогичная программа объемом в 2,5 млрд фунтов (или 2,9 млрд евро) была обнародована в Великобритании. Это тоже станет крупнейшей инвестицией Microsoft в истории работы корпорации на рынке Соединенного Королевства. Британский премьер Риши Сунак назвал ее тогда "поворотным моментом в развитии ИИ-инфраструктуры в Великобритании" и подчеркнул, что она более чем вдвое увеличит вычислительные мощности британских дата-центров Microsoft.

Офис Microsoft в Кельне - второе по размерам представительство корпорации в Германии после штаб-квартиры в Мюнхене Фото: Panthermedia/IMAGO

Такая же задача стоит и в Германии: удвоение технических возможностей корпорации. Для этого планируется расширить действующий крупный дата-центр во Франкфурте-на-Майне и построить два новых в окрестностях Кельна - в этом городе на самом западе ФРГ находится один из семи филиалов Microsoft в Германии, причем он является вторым по размерам после мюнхенской штаб-квартиры.

Вычислительные центры вместо угольных карьеров

По данным СМИ, речь идет о городках Бедбург и Бергхайм. До сих пор они были известны как центры Рейнского угольного бассейна с его огромными карьерами, но к 2030 году добыча бурого угля здесь окончательно прекратится в рамках общенациональных мер по декарбонизации экономики. Так что впредь эти города с многовековой историей будут славиться своими вычислительными центрами. Ожидается, что Microsoft создаст здесь примерно 300 новых рабочих мест.

Этот угольный карьер расположен рядом с городками Бедбург и Бергхайм Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Это не так много, но речь идет о специалистах с высокой квалификацией и, соответственно, с высокими зарплатами, что благотворно скажется на экономике региона как раз в момент серьезных структурных изменений. Однако несравнимо более важным окажется макроэкономический эффект от предстоящих капиталовложений, подчеркнул Брэд Смит во время презентации инвестиционной программы в Берлине: "Если искусственный интеллект будет выполнять свою задачу так, как задумано, он поможет всем сферам экономики стать более инновационными и более конкурентоспособными на мировом рынке. Тем самым он будет способствовать и росту занятости".

Использование искусственного интеллекта на предприятиях является надежным опережающим индикатором последующего успешного экономического развития страны, отметил президент Microsoft. По масштабам внедрения ИИ в бизнес-процессы, напомнил он, Германия в пересчете на душу населения уже сейчас занимает в Европе второе место после Великобритании.

В Германии ИИ-навыкам обучат 1,2 миллиона человек

"Мы хотим, чтобы немецкая экономика с помощью искусственного интеллекта укрепила свои позиции в группе глобальных лидеров по уровню конкурентоспособности", - подчеркнул Брэд Смит и перечислил ряд отраслей, в которых в Германии спрос на ИИ-сервисы растет сейчас особенно быстро: автомобилестроение, финансовые услуги, фармацевтика, медицинская техника.

Но чтобы самые разные предприятия - от маленьких стартапов до огромных концернов - могли пользоваться ИИ-сервисами, необходимо обеспечить подготовку и переподготовку квалифицированных кадров и одновременно повышать цифровую грамотность населения, убеждены руководители Microsoft.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает 15 февраля 2024 в представительстве Microsoft в Берлине под девизом "Инвестиции в будущее Германии в эпоху ИИ" Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Поэтому важной составной частью инвестиционной программы корпорации во всех трех странах - Германии, Испании и Великобритании - станут проекты по обучению различных целевых групп в сотрудничестве с широким кругом партнеров от предприятий и центров повышения квалификации до университетов и неправительственных организаций. В одной только Германии до конца 2025 года планируется охватить свыше 1,2 млн человек.

На презентации в Берлине многомиллиардной инвестиционной программы Microsoft канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что "такие проекты показывают, насколько привлекательной Германия является для инвесторов и насколько высоко их доверие". А глава корпорации Брэд Смит особо отметил, что "мы не получили никаких субсидий и о них не просили".

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