ИИ повлияет на 60% рабочих мест в развитых странах

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут повлиять на 60% рабочих мест в странах с развитой экономикой, говорится в исследовании, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ) в воскресенье, 14 января, в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

Согласно прогнозам авторов исследования, примерно половина рабочих мест будет испытывать негативное влияние ИИ, в то время как остальные могут выиграть от внедрения новых технологий.

"Ваша работа может исчезнуть совсем - что само по себе плохо - или искусственный интеллект может улучшить вашу работу, так что вы действительно станете более продуктивным, и ваш уровень дохода может вырасти", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью агентству AFP.

В развивающихся странах влияние будет меньшим

Среди развивающихся экономик и стран с низким уровнем дохода, доля рабочих мест, на которые может повлиять ИИ, составит 40% и 26% соответственно, следует из исследования. Но хотя на этих рынках труда первоначальное воздействие искусственного интеллекта будет меньшим, они также с меньшей вероятностью получат выгоду от потенциала, который обещает ИИ с точки зрения повышения производительности.

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода, в частности, двигаться быстрее, чтобы быть в состоянии воспользоваться возможностями, которые предоставит искусственный интеллект", - сказала Георгиева. Глава МВФ признала, что развитие технологий ИИ "немного пугает", но, по ее словам, оно также открывает "огромные возможности" для всех.

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