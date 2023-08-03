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Искусственный интеллект: чего боятся актеры и сценаристы

Штефан Деге | Виктор Вайц
48 мин. назад

В Голливуде продолжается забастовка актеров и сценаристов. Одна из причин - опасения, связанные с искусственным интеллектом на съемочной площадке.

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Статуэтка "Оскара"
Мир "Оскара", вероятно, уже не сможет обходиться без искусственного интеллектаФото: Georg Hochmuth/APA/picture-alliance

Три месяца длится уже забастовка профсоюза сценаристов в Голливуде. С середины июля к ним присоединилась актерская гильдия США. Прерванные съемки фильмов и сериалов, заброшенные премьеры, отмененные интервью, - последствия забастовки уже ощущаются во всем мире. Голливудские актеры и сценаристы озабочены не только заключением новых контрактов, они требуют и защиты их творчества от искусственного интеллекта.

Страх перед искуственным интеллектом

Фактически, искусственный интеллект уже очень скоро может перемешать все карты в киноиндустрии. Актерские и авторские объединения бьют тревогу. Авторы опасаются, что языковые модули, такие как ChatGPT, скоро смогут писать целые сценарии. Актеры борются за свое авторское право и возможности его реализации. Современные алгоритмы способны создавать цифровые образы актеров. Теоретически этим можно пользоваться - без дополнительных гонораров. Например, использовать голос известных актеров. 

Страх перед новой формой "цифровой эксплуатации" ощущается как в Голливуде, так и на европейских съемочных площадках. В Германии, например, годовой доход 70 процентов всех актеров составляет менее 30 тысяч евро, по сведениям немецкого профсоюза актеров. 60 процентов зарабатывают даже меньше 20 тысяч евро, и только четыре процента имеют заработок, превышающий 100 тысяч евро в год. Бум стриминговых платформ, высокая инфляция и внедрение искусственного интеллекта в киноиндустрию, - все это заставляет творческих людей беспокоиться о своем будущем.

"Потребность в решительных действиях"

Многие кинематографисты опасаются за свое существование, как в Германии, так и в США. "С точки зрения структуры и ситуации на рынке у нас те же проблемы", - подчеркивает Ханс-Вернер Мейер (Hans-Werner Meyer), член правления Федеральной ассоциации актеров (BFFS) в Берлине. Правда, в США, как отмечает немецкий эксперт, сама структура проще. "С одной стороны - очень сильный профсоюз, с другой - сильные работодатели. Классический трудовой спор", - объясняет в интервью DW Ханс-Вернер Мейер. 

Актер Ханс-Вернер Мейер, член правления Федеральной ассоциации актеров
Актер Ханс-Вернер Мейер, член правления Федеральной ассоциации актеров (BFFS) Фото: Ole Graf

Однако и в США, и в Германии существует огромная потребность в урегулировании процессов внедрения искусственного интеллекта. Так считает не только Мейер, но и Ян Херхенрёдер (Jan Herchenröder), исполнительный директор Немецкой ассоциации сценаристов. "Мы видим здесь очень большую потребность в решительных действиях", - подчеркивает он.

Что может ChatGPT такого, чего не может настоящий сценарист и писатель? "Если вы зададите верные параметры, программное обеспечение может очень быстро провести исследование, составить предложения, создать шаблоны, тексты и даже предложить эскизы сцены и диалоги ", - говорит Херхенрёдер. Чего машина не может: "Она не может дать более глубокие результаты. Пока не может"… Если цель состоит в том, чтобы разработать сценарий для художественного фильма или отдельных эпизодов, создать между персонажами конфликтную или эмоциональную ситуацию, то компьютерная программа с этой задачей не справляется. "Временные рамки, которые обычно необходимы для развития сюжета, существенно сокращаются. А все, что занимает меньше времени, стоит дешевле", - говорит немецкий эксперт. Поэтому назрела острая необходимость в принятии правил производства фильмов с использованием искусственного интеллекта. 

Ян Херхенрёдер, исполнительный директор Немецкой ассоциации сценаристов
Ян Херхенрёдер, исполнительный директор Немецкой ассоциации сценаристовФото: VDD

Но кто должен разработать для киноиндустрии новые правила? А что, если эти правила придут слишком поздно? "Политики наконец проснулись и проявляют активность", - говорит Херхенрёдер, имея в виду обсуждения принятий закона об искусственном интеллекте на европейском уровне. "Технология есть, для ее использования необходимы четкие правила", - уверен эксперт. Разумеется, право решений на использование искусственного интеллекта должно оставаться за авторами. "Мы можем лишь предположить, что зрители и впредь будут отдавать предпочтение живым людям, а не компьютерным программам", - надеется исполнительный директор Немецкой ассоциации сценаристов. 

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