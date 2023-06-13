КультураВеликобритания
Искусственный разум заменил Джона Леннона
13 мин. назад
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Искусственный разум сумел извлечь голос Джона Леннона, умершего в 1980 году, из старой записи, сообщил в интервью британской медиакомпании BBC Пол Маккартни. Благодаря этой технологической махинации и стало возможным записать новую песню.
Маккартни не сказал, как называется произведение, однако, предположительно, речь идет о композиции "Now And Then", сочиненной Ленноном в 1978 году. В 1994 году вдова Леннона Йоко Оно передала Маккартни кассету, на кототорй было написано "Для Пола", с сырыми записями песен. По словам Маккартни, он давно уже собирался ими заняться и довести композиции до ума.
Из знаменитой четверки The Beatles в живых остались только двое: Пол Маккартни и Ринго Старр.
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