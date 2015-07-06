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Британский музыкант Пол Маккартни
Фото: Evening Standard/Getty Images

Пол Маккартни

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Пол Маккартни - британский певец и композитор, участник группы The Beatles.

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Новости

34 мин. назад

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Контекст

Пол Маккартни

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