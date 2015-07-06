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Фото: Evening Standard/Getty Images
Пол Маккартни
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Пол Маккартни - британский певец и композитор, участник группы The Beatles.
Пропустить раздел Новости
Новости
34 мин. назад
34 мин. назад
Искусственный разум заменил Джона Леннона
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Контекст
Жизнь без Beatles началась 50 лет назад
Жизнь без Beatles началась 50 лет назад
Далеко не всем известно, что истоки всемирной славы рок-группы The Beatles - не в Англии, а в Германии!
Музыка
08.04.2020
8 апреля 2020 г.
Пол Маккартни борется с Sony в суде за авторские права
Пол Маккартни борется с Sony в суде за авторские права
Пол Маккартни подал иск к компании Sony/ATV в суд в Нью-Йорке.
Культура
19.01.2017
19 января 2017 г.
Неизвестное письмо Леннона проясняет распад The Beatles
Неизвестное письмо Леннона проясняет распад The Beatles
Сохранившийся в архивах документ выставлен на аукцион в США.
Политика
17.11.2016
17 ноября 2016 г.
Знаменитые музыканты-левши
Знаменитые музыканты-левши
К Международному дню левшей DW составила подборку лучших музыкантов, играющих левой рукой.
13.08.2015
13 августа 2015 г.
Знаменитые музыканты-левши
Знаменитые музыканты-левши
К Международному дню левшей DW составила подборку известных музыкантов, играющих левой рукой.
Музыка
13.08.2015
13 августа 2015 г.
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Ринго Старру - 75: "битлы" не стареют
Ринго Старру - 75: "битлы" не стареют
Экс-барабанщику The Beatles исполняется 75 лет.
06.07.2015
6 июля 2015 г.
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