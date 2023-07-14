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Актеры Голливуда объявили забастовку вслед за сценаристами

Жан Рофе
6 мин. назад

Голливудские сценаристы бастуют с мая, сейчас к ним присоединились актеры. Это самая масштабная стачка в киноиндустрии США за последние 63 года.

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Члены SAG-AFTRA на пресс-конференции в Лос-Анджелесе
Члены SAG-AFTRA на пресс-конференции в Лос-АнджелесеФото: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) объявил о забастовке голливудских актеров после неудачных переговоров с киностудиями и стриминговыми платформами.

По данным профсоюза, акция начнется в полночь 14 июля по времени западного побережья США (10.00 мск).

"После более четырех недель переговоров Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP)... по-прежнему не желает предлагать справедливую сделку для решения ключевых вопросов, которые важны для членов SAG-AFTRA", - говорится в заявлении на сайте объединенного профсоюза.

Как сообщил на пресс-конференции в Лос-Анджелесе главный переговорщик SAG-AFTRA Данкан Крэбтри-Айрленд, забастовка - "это крайняя мера".

Во время стачки актеры не будут участвовать в съемках и рекламных кампаниях, а также присутствовать на премьерах фильмов и сериалов.

Актеры присоединятся к забастовке сценаристов

Члены SAG-AFTRA - крупнейшего объединения актеров, представляющего около 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио - присоединятся к голливудским сценаристам, которые бастуют уже два с половиной месяца.

Это самая масштабная стачка в американской киноиндустрии за последние 63 года. Последний раз в истории Голливуда актеры и сценаристы проводили совместную забастовку в 1960 году.

И SAG-AFTRA, и Гильдия сценаристов Америки (WGA), объявившая забастовку в начале мая, добиваются повышения базовой оплаты и гонораров, начисляемых при повторных показах фильмов в эпоху стриминговых сервисов. Они также требуют гарантий того, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.

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