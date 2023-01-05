Что ждет любителей кино в 2023 году: главные кинопремьеры

Наступивший год обещает стать праздником для кинолюбителей: их ждут премьеры от таких именитых мастеров как Кристофер Нолан, Мартин Скорсезе и Фрэнсис Коппола. Обзор DW поможет не пропустить главные кинособытия.

После двухлетнего затишья, вызванного пандемией коронавируса, на кинозрителей надвигается настоящее цунами из кинопремьер. Подробнее о релизах 2023 года - в обзоре DW.

Три байопика от трех королей режиссуры

Спустя три года после выхода своей последней работы знаменитый режиссер Кристофер Нолан готовится представить новую картину о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, "Манхэттенском проекте" и работе по созданию ядерной бомбы во времена Второй мировой войны. Актерский состав впечатляет: в роли ученого снялся Киллиан Мерфи, который до этого уже много раз работал с Ноланом, но никогда не снимался в главной роли в его фильмах. Супругу Оппенгеймера сыграет Эмили Блант, а в других ролях задействованы Мэтт Деймон, Флоренс Пью и Гэри Олдман.

Режиссер и продюсер Майкл Манн готовится представить биографию итальянского гонщика и конструктора Энцо Феррари, чей образ на экране воплотит актер Адам Драйвер. В роли супруги автомобилиста Лауры - Пенелопа Крус. Интересно, что сам режиссер давно дружит с семейством Феррари, и над идеей фильма работал более двух десятилетий.

Творческий дуэт Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо готовит в наступившем году целых два подарка для киногурманов. Байопик Скорсезе "Рузвельт" расскажет о жизни 26-го президента США Теодоре "Тедди" Рузвельте. В главной роли - ДиКаприо, который воплотит на экране путь политика, ставшего самым молодым президентом в истории страны. К выходу также готовится криминальная драма "Убийцы цветочной луны" о расследовании ФБР серии убийств индейцев племени осейдж в 20-х годах прошлого века в американском штате Оклахома.

"Дюна": продолжение следует

Канадский сценарист и режиссер Дени Вильнев представит в новом году вторую часть фантастической драмы "Дюна", где в главных ролях снова можно будет увидеть главных звезд молодого поколения: Тимоти Шаламе и Зендею.

Зендея и Тимоти Шаламе в фильме "Дюна" Фото: 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

В этом году на экраны выйдет и новая киноработа Уэса Андерсона - "Город астероидов". Это комедийная мелодрама, действие которой происходит в выдуманном городе в 1955 году. Роли исполнили такие звезды как Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Скарлетт Йонханссон и Эдриан Броуди.

От комедии к реальным событиям: военная драма "Вспышка" от режиссера фильма "12 лет рабства" Стива Маккуина расскажет историю лондонца, жившего при бомбардировках столицы Великобритании во время Второй мировой.

Патриарх кино Фрэнсис Форд Коппола готовит к премьере фантастическую драму "Мегалополис" с Адамом Драйвером, Дастином Хоффманом и Обри Плаза о попытке гениального архитектора будущего превратить Нью-Йорк в утопический центр мира и его противостоянии с мэром города.

Вечно молодые Том Круз и Том Форд

В марте на экраны выйдет уже четвертая часть медиафраншизы "Джон Уик". В главной роли снова снимется Киану Ривз, который еще несколько лет назад заявил, что будет играть Джона Уика, пока его "держат ноги".

В конце июня ожидается премьера фильма "Индиана Джонс и часы судьбы" из знаменитой приключенческой серии об археологе Джонсе, где мы увидим неувядающего Харрисона Форда, Антонио Бандераса и зловещего Мадса Миккельсена.

Том Круз на съемках "Миссия невыполнима" Фото: Cristiano Minichiello/AGF Foto/Avalon/Photoshot/picture alliance

В середине лета 2023 года нестареющая звезда блокбастеров Том Круз снова предстанет в роли агента Итана Ханта в уже седьмой части франшизы шпионских боевиков "Миссия невыполнима". Огромное количество невероятных трюков в исполнении самого 60-летнего актера прилагается.

Супергерои и Флэш

В 2023 году киноманов снова ждут премьеры и фильмов о супергероях из киновселенных любимых комиксов: "Трансформеры", "Звездные войны", приквел трилогии о "Голодных играх" - "Баллада о змеях и певчих птицах", второй фильм о Капитане Марвел, "Человек-муравей и Оса: Квантомания", третья часть "Стражей галактики", "Аквамен и потерянное царство" и новые приключения подростка, внезапно ставшего супергероем в продолжении фильма "Шазам! Ярость богов".

А в начале лета на экранах можно будет увидеть фантастический боевик "Флэш" со скандальным актером Эзрой Миллером, чье участие в картине долгое время было под большим вопросом.

Авторское кино

Кадр из фильма "Говорят женщины" Фото: United Artists/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS/picture alliance

Выйдет на экраны и работа режиссера Сары Полли "Говорят женщины" о насилии в общине меннонитов, занявшая второе место на кинофестивале в Торонто. В главных ролях снялись Фрэнсис Макдорманд, Руни Мара, Клэр Фой и Джудит Айви.

Тему абьюза исследует и фильм "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун в главной роли. Ее героиня решает покончить жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокости мужа. Однако оказывается "спасена" эксцентричным врачом, создавшим женскую версию Франкенштейна.

В конце года ожидается премьера драмы с Натали Портман, Джулианной Мур и Чарльзом Мелтоном "Май. Декабрь" о вызвавшей громкий скандал истории отношений между учительницей и учеником.

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