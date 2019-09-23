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Фото: Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press/picture alliance
Лос-Анджелес
Город и округ на юге штате Калифорния (США). Население - 3,9 миллиона человек.
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Контекст
Дэвид Боуи в Советском Союзе: редкие кадры
Дэвид Боуи в Советском Союзе: редкие кадры
В 1973 году британский рок-музыкант проехал на поезде из Хабаровска в Москву. Его друг Маккормак сделал фоторепортаж.
Культура
05.07.2023
5 июля 2023 г.
Триумф "Короны" на "Золотом глобусе" в Лос-Анджелесе
Триумф "Короны" на "Золотом глобусе" в Лос-Анджелесе
"Корона" - историческая драма о жизни принцессы Дианы - получила "Золотой глобус" как лучший сериал.
Кино
01.03.2021
1 марта 2021 г.
Ведущий "Золотого глобуса" обрушился на Голливуд с критикой
Ведущий "Золотого глобуса" обрушился на Голливуд с критикой
Голливуд занят не мастерством актеров, а спортзалом и стероидами, заявил Рики Джервейс на церемонии в Лос-Анджелесе.
Кино
06.01.2020
6 января 2020 г.
Мини-сериал "Чернобыль" получил "золотой глобус"
Мини-сериал "Чернобыль" получил "золотой глобус"
Картина Мендеса "1917" получила главный "Золотой Глобус" за лучшую драму.
Кино
06.01.2020
6 января 2020 г.
Tesla представила электрический пикап Cybertruck
Tesla представила электрический пикап Cybertruck
Электромобиль способен проехать от 400 до 800 км на одной зарядке. На его дизайн повлиял фильм о Джеймсе Бонде.
Автомобили и транспорт
22.11.2019
22 ноября 2019 г.
Вручение Emmy стало триумфом "Чернобыля"
Вручение Emmy стало триумфом "Чернобыля"
Мини-сериал "Чернобыль" удостоился сразу трех статуэток Emmy. Лучшим драматическим сериалом назвали "Игру престолов".
Культура
23.09.2019
23 сентября 2019 г.
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