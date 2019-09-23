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Фото: Louis Grasse/PX Imagens via ZUMA Press/picture alliance

Лос-Анджелес

Город и округ на юге штате Калифорния (США). Население - 3,9 миллиона человек.

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Контекст

Дэвида Боуи в советском спальном вагоне по дороге в Москву запечатлел Джефф Маккормак

Дэвид Боуи в Советском Союзе: редкие кадры

Дэвид Боуи в Советском Союзе: редкие кадры

В 1973 году британский рок-музыкант проехал на поезде из Хабаровска в Москву. Его друг Маккормак сделал фоторепортаж.
Культура5 июля 2023 г.
Эмма Коррин в роли принцессы Дианы в фильме "Корона"

Триумф "Короны" на "Золотом глобусе" в Лос-Анджелесе

Триумф "Короны" на "Золотом глобусе" в Лос-Анджелесе

"Корона" - историческая драма о жизни принцессы Дианы - получила "Золотой глобус" как лучший сериал.
Кино1 марта 2021 г.
Рики Джервейс на вручении "Золотого глобуса" в 2016 году

Ведущий "Золотого глобуса" обрушился на Голливуд с критикой

Ведущий "Золотого глобуса" обрушился на Голливуд с критикой

Голливуд занят не мастерством актеров, а спортзалом и стероидами, заявил Рики Джервейс на церемонии в Лос-Анджелесе.
Кино6 января 2020 г.
Приз "Золотой глобус - 2020"

Мини-сериал "Чернобыль" получил "золотой глобус"

Мини-сериал "Чернобыль" получил "золотой глобус"

Картина Мендеса "1917" получила главный "Золотой Глобус" за лучшую драму.
Кино6 января 2020 г.
Илон Маск на презентации Tesla Cybertruck в Лос-Анджелесе

Tesla представила электрический пикап Cybertruck

Tesla представила электрический пикап Cybertruck

Электромобиль способен проехать от 400 до 800 км на одной зарядке. На его дизайн повлиял фильм о Джеймсе Бонде.
Автомобили и транспорт22 ноября 2019 г.
Юхан Ренк, режиссер "Чернобыля"

Вручение Emmy стало триумфом "Чернобыля"

Вручение Emmy стало триумфом "Чернобыля"

Мини-сериал "Чернобыль" удостоился сразу трех статуэток Emmy. Лучшим драматическим сериалом назвали "Игру престолов".
Культура23 сентября 2019 г.
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