Пожары в Калифорнии: Голливуд стал зоной бедствия
Сильные лесные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса заставили более 100 000 человек покинуть свои дома. Сильный ветер затрудняет борьбу с огнем. Тем временем число погибших растет. О борьбе со стихией - галерея DW.
Калифорния борется с огнем
Масштабные лесные пожары бушуют в окрестностях Лос-Анджелеса. Более 100 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома. Тысячи сотрудников служб спасения борются с настоящим огненным адом. В последние часы появился новый очаг возгорания. Число погибших растет.
Бульвар Сансет в огне
Потоки пламени перекинулись и на знаменитые Голливудские холмы. Многие местные жители пытались покинуть этот район. К северу от Голливудского бульвара бушует пожар на бульваре Сансет - одной из главных улиц Лос-Анджелеса. Стихия создает серьезные проблемы для служб спасения.
Слишком сильный огонь, слишком мало пожарных
Начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне признает, что спасатели не справляются с масштабами возгораний. "Мы были готовы к одному или двум крупным лесным пожарам, - говорит Марроне. - Но в округе недостаточно спасателей, чтобы одновременно бороться с четырьмя пожарами такого масштаба". В связи с интенсивностью огня службы спасения задействовали авиацию.
Срочная эвакуация населения
Пациенты медцентра Brighton Care Center в Пасадене были эвакуированы, так как в Лос-Анджелесе продолжают бушевать пожары. Власти сообщают о нескольких погибших и опасаются, что их число вырастет. Огонь поглотил целые улицы, сгорело множество домов и машин. До того, как был отдан приказ об эвакуации тех, кто проживает в районе Голливуда, жителей других районов уже попросили покинуть свои дома.
Помощь Лос-Анджелесу идет отовсюду
Пожар нанес серьезный ущерб Пасифик-Палисейдс - элитному району на западе Лос-Анджелеса, где проживают такие известные актеры, как Дженнифер Энистон, Брэдли Купер и Том Хэнкс. Поддержка городу поступает из других мест: пожарная служба Сан-Франциско направила в Южную Калифорнию группу из 22 спасателей.
Малибу: все сгорело
От этого дома в Малибу остался только остов: пламя полностью уничтожило строение. Президент США Джо Байден объявил пострадавшие регионы Калифорнии зоной бедствия. Это позволит местным властям и пострадавшим немедленно получить доступ к федеральным средствам для поддержки восстановления районов и ликвидации ущерба.
Ветер ускоряет распространение пожаров
Огромные территории в районе Лос-Анджелеса опустошены стихией, а теплые ветры Санта-Ана, характерные для калифорнийской зимы, продолжают разносить огонь, ускорять распространение пожаров. Из-за этих ветров температура в Лос-Анджелесе даже зимой повышается до 30 градусов. Существуют большие опасения, что пожары распространятся и дальше.
Сгорело уже около 2000 зданий
Сгоревшие здания символизируют "один из самых страшных пожаров в истории Лос-Анджелеса", сообщают американские СМИ. По словам начальника пожарной охраны округа Энтони Марроне, уже уничтожены около 2000 зданий, а еще 28 000 находятся под угрозой. Среди них два, которые связаны с культурным прошлым Германии - дом Томаса Манна и вилла "Аврора".
Слишком мало воды для тушения пожаров
Горящий пожарный гидрант в Алтадене символизирует драматическую ситуацию: многие гидранты уже вышли из строя, воды для борьбы с огнем становится все меньше. Хотя лесные пожары - обычное явление на западном побережье США и являются естественной частью экологического цикла, ученые утверждают, что антропогенное изменение климата меняет погодные условия и усугубляет ситуацию.