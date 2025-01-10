Пациенты медцентра Brighton Care Center в Пасадене были эвакуированы, так как в Лос-Анджелесе продолжают бушевать пожары. Власти сообщают о нескольких погибших и опасаются, что их число вырастет. Огонь поглотил целые улицы, сгорело множество домов и машин. До того, как был отдан приказ об эвакуации тех, кто проживает в районе Голливуда, жителей других районов уже попросили покинуть свои дома.