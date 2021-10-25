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Microsoft

3141458 06/28/2017 IT systems in several countries have undergone a global ransomware attack. Alexey Malgavko/Sputnik Foto: Alexey Malgavko/Sputnik/dpa |

Компания Microsoft рассказала о новой волне кибератак из России 25.10.2021

По данным Microsoft, за 3,5 месяца более чем на 600 ее клиентов обрушились почти 23 тысячи кибератак. Специалисты Microsoft связывают их с группой российских хакеров Nobelium.
ARCHIV - Das Logo von Microsoft ist am 06.10.2016 an der Fassade der neuen Microsoft-Deutschland-Zentrale in München (Bayern) zu sehen. Mcrosoft muss Daten eines Kunden, die in Irland gespeichert wurden, nicht an US-Strafverfolgungsbehörden herausgeben. (zu dpa Microsoft muss Daten aus Irland nicht an US-Behörden herausgeben vom 25.01.2017) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange 19.07.2021

По данным Вашингтона, связанные с министерством государственной безопасности КНР хакеры воспользовались уязвимостью сервиса электронной почты Microsoft Exchange.
Bild 2 (Dateiname: SHID1829018_MICROSOFT2) Titel: Themenbild Computer Hack Schlagworte: Internet, Microsoft, Scam, Betrug, Tech-Support, Hacking Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: SWR, Rechte nur für SHIFT geklärt Bildbeschreibung: Themenbild Computer HackBild 3

Microsoft сообщила о новой атаке предполагаемых российских хакеров 26.06.2021

Целью злоумышленников стали пользователи из 32 стран, в том числе США и Германии. За атаками стоит предположительно группировка Nobelium, связанная с Россией.
REFILE - CORRECTING BYLINE IN IPTC A man stands in front of a convoy of tanks in the Avenue of Eternal Peace in Beijing in this June 5, 1989 file photo. On June 4, 2013, is the 24th anniversary of a military crackdown on pro-democracy movement in Beijing's Tiananmen Square. REUTERS/Arthur Tsang/Files (CHINA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY ANNIVERSARY)

Microsoft объяснил ошибкой исчезновение фото с площади Тяньаньмэнь в поисковике Bing 06.06.2021

Изображение человека перед танками в Пекине исчезло из выдачи поиска в годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь. Через несколько часов ошибку исправили, уверяют в Microsoft.
Symbolfoto: Haende schreiben auf einer Computertastatur. Berlin, 28.08.2019. Berlin Deutschland *** Symbol photo Writing hands on a computer keyboard Berlin, 28 08 2019 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Microsoft подозревает российских хакеров в массированной кибератаке 28.05.2021

Усилия хакеров были направлены на почти три тысячи учетных записей в 150 организациях. Microsoft подозревает российских хакеров, связанных с атакой на IT-компанию SolarWinds.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 06: In this photo illustration Google's Chrome browser shortcut, Google Inc.'s new Web browser, is displayed next to Mozilla Firefox shortcut and Microsoft's Internet Explorer browser shortcut, on an laptop. (Photo Illustration by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Microsoft с июня 2022 года прекратит поддержку браузера Internet Explorer 20.05.2021

Пользователям предложено задействовать Microsoft Edge. Microsoft штрафовали за навязывание потребителям Internet Explorer, который поставлялся предустановленным. Кроме того, по мнению экспертов, браузер устарел.
August 6, 2019, India: In this photo illustration the popular mail application Microsoft Outlook logo seen displayed on a smartphone. India PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20190806_zab_s197_024 Copyright: xAvishekxDasx

Уязвимость Microsoft: Белый дом призвал к мерам реагирования 07.03.2021

Операторов компьютерных сетей просят проверить их на наличие взлома через уязвимость в программном оборудовании Microsoft. В Белом доме ожидают "всесторонний правительственный ответ" на проблему.
Beschreibung Microsoft beendet Support für Windows 7 Quelle: Microsoft Frei zur Verwendung für Pressezwecke

Уязвимость в Microsoft перерастает в глобальный кризис кибербезопасности 07.03.2021

Во всем мире взлому подверглись уже 60 тысяч организаций, использующих продукты Microsoft, сообщил Bloomberg. Администрация США призвала операторов интернет-сетей относиться к проблеме со всей серьезностью.

Ein Binaercode wird auf den Bilschirm eines Laptops angezeigt. Im Hintergrund sind die Server in einem Rechenzentrum zu erkennen. Berlin, 12.01.2018. Berlin Deutschland *** A binary code is displayed on the screen of a laptop In the background are the servers in a data center to identify Berlin 12 01 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

Хакеры атаковали тысячи организаций с помощью уязвимости в программе Microsoft 06.03.2021

Взлому подверглись десятки тысяч частных компаний и госструктур в США, Европе и Азии. Хакеры использовали уязвимость в программе для обмена сообщениями Exchange Server, сообщил Reuters.
27.02.2019, Berlin: Herbert Diess (l), Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, und Satya Nadella, CEO von Microsoft, stehen anlässlich eines Fireside-Chats mit Journalisten im Volkswagen Digital Lab in Friedrichshain neben einem Fahrzeug. Volkswagen und Microsoft entwickeln im Rahmen ihrer Technologiepartnerschaft die Volkswagen Automotive Cloud. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Зачем концерну Volkswagen партнерство с Microsoft и облачные технологии 04.03.2021

Немецкий автостроитель стал разработчиком софта, тестирует "облако" со своими цифровыми сервисами и создал платформу в сфере автоматизированного вождения и беспилотной парковки.
(FILES) In this file photo taken on August 04, 2020, Prince, a member of the hacking group Red Hacker Alliance who refused to give his real name, uses his computer at their office in Dongguan, China's southern Guangdong province. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

Глава Microsoft обвинил Россию в самой опасной кибератаке в истории США 24.02.2021

Код, с помощью которого хакеры внедрились в американские госорганы, так сложен, что над ним работали не менее 1000 программистов. Следы указывают на участие российских властей.
March 15, 2020, Flushing Meadows, New York, USA: Bill Gates leaves the Microsoft board and the Berkshire Hathaway board to dedicate more time to philanthropic priorities. FILE PHOTO: Bill Gates attends the game between Rafael Nadal and Kevin Anderson on Day Fourteen of the 2017 US Open Men s Finals at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on Sunday September 10, 2017 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Nadal Defeats Anderson, 6-3, 6-3, 6-4. JAVIER ROJAS/PI Flushing Meadows USA - ZUMAp124 20200315_zaa_p124_024 Copyright: xJavierxRojasx

Билл Гейтс собирается вложить в спасение климата 2 млрд долларов 15.02.2021

Чтобы покрыть мировую потребность в энергии, необходимо продолжать использовать атомные электростанции, считает основатель компании Microsoft. А также использовать водородное топливо.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann steht am 01.07.2013 in Hannover neben einem Serverschrank mit Netzwerkkabeln. (zu dpa Niedersachsen fürchtet sich vor Hacker-Angriffen vom 07.08.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Спецслужбы США подозревают россиян в кибератаке Sunburst 05.01.2021

Эксперты ФБР, АНБ и других спецслужб предполагают, что ответственность за мощную хакерскую атаку под названием Sunburst лежит на россиянах. Ее целью был сбор разведданных, сказано в совместном заявлении.
Bild 2 (Dateiname: SHID1829018_MICROSOFT2) Titel: Themenbild Computer Hack Schlagworte: Internet, Microsoft, Scam, Betrug, Tech-Support, Hacking Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: SWR, Rechte nur für SHIFT geklärt Bildbeschreibung: Themenbild Computer HackBild 3

Хакеры могли получить доступ в облако Microsoft 25.12.2020

Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет The Washington Post. В Microsoft отрицают факт взлома.
(FILES) In this file photo taken on August 04, 2020, Prince, a member of the hacking group Red Hacker Alliance who refused to give his real name, uses his computer at their office in Dongguan, China's southern Guangdong province. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

Хакеры атаковали американскую компанию в сфере IT-безопасности 24.12.2020

По данным агентства Reuters, киберпреступники, предположительно, действовавшие в интересах РФ, хотели получить доступ к электронной почте CrowdStrike Holdings Inc.
06.01.2020 *** A man stands outside NATO headquarters in Brussels, Belgium January 6, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

ЕС и НАТО изучают, не коснулась ли их масштабная кибератака 19.12.2020

По данным ЕС и НАТО, их компьютеры не подверглись кибератаке, от которой пострадали десятки компаний и госорганов в разных странах, в частности в ФРГ. Однако Еврокомиссия и альянс продолжают анализировать ситуацию.
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