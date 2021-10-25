ЕС и НАТО изучают, не коснулась ли их масштабная кибератака

По данным ЕС и НАТО, их компьютеры не подверглись кибератаке, от которой пострадали десятки компаний и госорганов в разных странах, в частности в ФРГ. Однако Еврокомиссия и альянс продолжают анализировать ситуацию.