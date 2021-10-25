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По данным Microsoft, за 3,5 месяца более чем на 600 ее клиентов обрушились почти 23 тысячи кибератак. Специалисты Microsoft связывают их с группой российских хакеров Nobelium.
По данным Вашингтона, связанные с министерством государственной безопасности КНР хакеры воспользовались уязвимостью сервиса электронной почты Microsoft Exchange.
Целью злоумышленников стали пользователи из 32 стран, в том числе США и Германии. За атаками стоит предположительно группировка Nobelium, связанная с Россией.
Изображение человека перед танками в Пекине исчезло из выдачи поиска в годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь. Через несколько часов ошибку исправили, уверяют в Microsoft.
Усилия хакеров были направлены на почти три тысячи учетных записей в 150 организациях. Microsoft подозревает российских хакеров, связанных с атакой на IT-компанию SolarWinds.
Пользователям предложено задействовать Microsoft Edge. Microsoft штрафовали за навязывание потребителям Internet Explorer, который поставлялся предустановленным. Кроме того, по мнению экспертов, браузер устарел.
Операторов компьютерных сетей просят проверить их на наличие взлома через уязвимость в программном оборудовании Microsoft. В Белом доме ожидают "всесторонний правительственный ответ" на проблему.
Во всем мире взлому подверглись уже 60 тысяч организаций, использующих продукты Microsoft, сообщил Bloomberg. Администрация США призвала операторов интернет-сетей относиться к проблеме со всей серьезностью.
Взлому подверглись десятки тысяч частных компаний и госструктур в США, Европе и Азии. Хакеры использовали уязвимость в программе для обмена сообщениями Exchange Server, сообщил Reuters.
Немецкий автостроитель стал разработчиком софта, тестирует "облако" со своими цифровыми сервисами и создал платформу в сфере автоматизированного вождения и беспилотной парковки.
Код, с помощью которого хакеры внедрились в американские госорганы, так сложен, что над ним работали не менее 1000 программистов. Следы указывают на участие российских властей.
Чтобы покрыть мировую потребность в энергии, необходимо продолжать использовать атомные электростанции, считает основатель компании Microsoft. А также использовать водородное топливо.
Эксперты ФБР, АНБ и других спецслужб предполагают, что ответственность за мощную хакерскую атаку под названием Sunburst лежит на россиянах. Ее целью был сбор разведданных, сказано в совместном заявлении.
Российские хакеры получили доступ к электронной переписке клиентов облачного сервиса компании Microsoft, пишет The Washington Post. В Microsoft отрицают факт взлома.
По данным агентства Reuters, киберпреступники, предположительно, действовавшие в интересах РФ, хотели получить доступ к электронной почте CrowdStrike Holdings Inc.
По данным ЕС и НАТО, их компьютеры не подверглись кибератаке, от которой пострадали десятки компаний и госорганов в разных странах, в частности в ФРГ. Однако Еврокомиссия и альянс продолжают анализировать ситуацию.
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