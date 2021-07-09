США, ЕС и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через Microsoft Exchange

Соединенные Штаты и НАТО обвинили Китай в совершении кибератак через сервис Microsoft Exchange Server. Хакеры, связанные с министерством государственной безопасности КНР, воспользовались уязвимостями в данном сервере в рамках масштабной операции кибершпионажа, поставив при этом под угрозу тысячи компьютеров и сетей, преимущественно, в частном секторе, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в понедельник, 19 июля.

Китайская модель безответственного поведения в киберпространстве

При этом Блинкен указал на "модель безответственного поведения в киберпространстве" Китая и обвинил его в создании системы хакеров, работающих как в интересах Пекина, так и в собственных интересах. В ряде случаев связанные с властями КНР хакеры совершили так называемые атаки вымогателей (ransomware), в ходе которых они шантажировали компании, пытаясь получить от них миллионы долларов, отмечается далее. Кроме того, сферу деятельности китайских киберпреступников входят кражи интеллектуальной собственности и хищения криптовалюты, заявил Вашингтон. Среди прочего, работающие на Пекин хакеры намеревались похитить формулу производимой в США вакцины против лихорадки Эбола.

Данные дестабилизирующие действия в киберпространстве, ответственность за которые несет Пекин, серьезно угрожают экономике и безопасности других стран, указывается далее. Министерство юстиции США уже предъявило обвинения трем сотрудникам китайского ведомства госбезопасности, а также одному из связанных с ним хакеров. Кроме того, администрация США заявила о своей позиции в данной связи во время переговоров с ведущими представителями КНР.

ЕС и НАТО присоединились к обвинениям США

К обвинениям Вашингтона также присоединились ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония. В частности, Европейский совет в Брюсселе заявил о "злонамеренной киберактивности" Китая, которая имеет существенные последствия для европейских правительственных структур, политических организаций стран ЕС, а также для ключевых отраслей европейской промышленности. ЕС призвал КНР придерживаться международных норм и решительно бороться с кибератаками.

В свою очередь Североатлантический альянс выразил солидарность с пострадавшими в ходе недавних хакерских атак, включая совершенную через Microsoft Exchange. Подобные вредоносные действия подрывают безопасность, доверие и стабильность в киберпространстве, говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В документе указывается, что альянс присоединяется к позиции США и других стран, возложивших на КНР ответственность за кибератаку через сервер Microsoft Exchange.

Ранее газета The New York Times сообщила о причастности КНР к совершенной в марте кибератаке на системы электронной почты Microsoft, используемые крупными концернами, правительственными и военными структурами ряда стран.

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