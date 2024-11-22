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Google оставят без Chrome? Насколько важен этот браузер

Инза Вреде | Николас Мартин
22 ноября 2024 г.

На "судебном процессе десятилетия" Минюст США требует, чтобы Google разделил бизнес и отказался от собственного браузера Chrome. Какую роль он играет для поисковика и материнской компании Alphabet?

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Google Browser Chrome
Фото: Andre M. Chang/Zuma/IMAGO

Администрация США через суд хочет добиться, чтобы Google расстался с самым используемым в мире веб-браузером Chrome и разделил свой бизнес. С таким антимонопольным требованием на суде в Вашингтоне выступило министерство юстиции США.

В августе этого года окружной судья постановил, что Google обладает не только несправедливым преимуществом на рынке онлайн-поисковиков и связанной с этим рекламы, но и тратит миллиарды долларов на защиту своей монополии. В 2021 году компания Google заплатила 26,3 млрд долларов другим фирмам за то, чтобы ее поисковая система по умолчанию устанавливалась в веб-браузерах и мобильных телефонах, рассказал топ-менеджер компании Прабхакара Рагхавана во время антимонопольного процесса между Минюстом США и Google.

Это дело считается "процессом десятилетия", поскольку американские регуляторы впервые за долгое время обвиняют компанию в создании незаконной монополии и пытаются добиться конкретных последствий.

Chrome очень важен для Google

Потеря Chrome станет серьезным ударом для компании. Почти 90 процентов поисковых запросов по всему миру выполняются через Google, а собственный браузер компании используют более 60 процентов пользователей.

Для них Chrome - это ворота в интернет. И через него Google может продвигать собственные продукты и удерживать клиентов, например, предлагая Gmail в качестве почтового сервиса или Gemini в качестве инструмента искусственного интеллекта.

Но в первую очередь Chrome является важной частью основного бизнеса Google: продажи интернет-рекламы. Потому что в отличие от поисковых запросов через другие браузеры, у пользователей Chrome Google может собирать значительно больше данных - например, о поисковом поведении и предпочитаемых веб-сайтах. Это помогает Google более эффективно нацеливать свою рекламу на пользователей.

"Если падет Chrome, пошатнется и Google"

Рекламный бизнес очень важен как для Google, так и для его материнского холдинга Alphabet. В 2023 году объем продаж рекламы Alphabet составил более 230 млрд долларов, что стало большей частью от общего оборота в 307 млрд долларов.

"Если Chrome упадет, то Google пошатнется очень сильно. В нынешней ситуации Chrome является частью бизнес-модели Google и вряд ли сможет выжить сам по себе", - рассуждает эксперт по цифровым технологиям Нильс Зеебах (Nils Seebach). По его мнению, разделение также может стать испытанием на прочность для Alphabet. "Такой процесс стал бы чрезвычайным событием, в том числе и для рынка", - объясняет Зеебах DW.

Генеральный директор Google и холдинговой компании Alphabet Сундар Пичаи
Генеральный директор Google и холдинговой компании Alphabet Сундар ПичаиФото: IMAGO/Kyodo News

Ульрих Мюллер (Ulrich Müller) из немецкой антимонопольной организации Rebalance Now в разговоре с DW приветствует возможное решение о разделении. Если Google вынудят расстаться с Chrome, рекламный бизнес компании ждет снижение, считает он. Это в свою очередь может привести к тому, что "Google снова придется вступить в более жесткую конкуренцию за качество своих услуг", рассуждает Мюллер. По его мнению, это может открыть возможности для альтернативных бизнес-моделей поисковика в интернете, таких, например, как поисковая система, работающая по подписке.

Для Нильса Зеебаха, управляющего директора консалтинговой компании по вопросам цифрового бизнеса Etribes, вопрос заключается в том, сколько времени займет этот процесс и когда должно произойти отделение Chrome. "Возможно, браузеры или поисковые системы, какими мы их знаем сегодня, устареют", - предполагает он.

Исторический процесс об отделении Chrome от Google 

Судебное решение в отношении Google, вынесенное в августе, восходит к 100-летней традиции американского законодательства о конкуренции. Еще в 1911 году был раздроблен нефтяной монополист Рокфеллера Standard Oil. "Особенно в 1960-х и начале 70-х годов к возможным монополиям относились очень критично", - напоминает Ульрих Мюллер из Rebalance Now.

Затем, в 1980-е годы, популярной стала неолиберальная Чикагская экономическая школа, которая утверждала, что большая концентрация рыночной власти приемлема, если компании эффективны. В результате подобные структурные меры стали применяться реже. Тем не менее в 1982 году была разделена телекоммуникационная группа AT&T.

В 21-м веке похожая участь грозила и Microsoft. В 2001 году суд постановил, что компании необходимо разделиться, поскольку она является монополистом. Ее операционная система Windows была настолько тесно связана с собственным браузером Internet Explorer, что конкурент в лице Netscape был вытеснен с рынка браузеров. Microsoft подала апелляцию и смогла предотвратить разделение, но корпорации пришлось открыть части своих систем конкурентам.

Неясно, как будет развиваться нынешний судебный процесс, а свое решение судья примет не раньше лета следующего года. К тому времени президентом США станет Дональд Трамп. И курс его администрации по этому вопросу может быть совершенно иным - во время предвыборной кампании он выражал скептицизм по поводу разделения Google.

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